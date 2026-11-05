கார்களின் முகப்பில் ‛ஆம்புலன்ஸ்‛லைட்டிங் செட்கள்: அதிகாரிகள் ஆய்வு அவசியம்
கார்களின் முகப்பில் ‛ஆம்புலன்ஸ்‛லைட்டிங் செட்கள்: அதிகாரிகள் ஆய்வு அவசியம்
UPDATED : நவ 04, 2026 08:04 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:00 PM
விருதுநகர்: அரசியல் நிர்வாகிகள் தங்களின் கார்களின் முகப்புகளில் கட்சி கொடிக்கு கீழே ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்கான சிவப்பு, ஊதா லைட்டிங் செட்கள் அமைத்து பந்தாவாக வலம் வருகின்றனர். இதனை கண்டறிந்து அதிகாரிகள் பறிமுதல், அபராதம் விதிப்பது அவசியமாகியுள்ளது.
மாவட்டத்தில் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் தங்களின் காரில் தடை செய்யப்பட்ட ‛பம்பர்கள்’ பொருத்தினர். போலீசாரின் நடவடிக்கையால் தற்போது பெரும்பாலான கார்களில் பம்பர் பொருத்துவது தடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில் தற்போது அரசாங்க உயர் பதவியில் இருப்பவர்களுக்கு செல்லும் பாதுகாப்பு வாகனங்களில் இருப்பது போலவும், ஆம்புலன்ஸ்களில் உள்ள சிவப்பு, ஊதா நிறத்திலான லைட்டிங் செட்களை தங்களின் கார்களிலும் அரசியல் நிர்வாகிகள் கட்சி கொடிக்கு கீழே அமைத்து சென்று வருகின்றனர்.
இது போன்ற லைட்டிங் செட்களை பொருத்தி காரில் பந்தாவாக வலம் வருகின்றனர். இதனை கண்டறிந்து பறிமுதல் நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டிய போலீசார், வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர்கள் கண்டும் காணாமல் இருப்பதால் இது போன்று செயல்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
எனவே மாவட்டத்தில் இது போன்று காரில் லைட்டிங் பொருத்தி வலம் வருபவர்களை கண்டறிந்து அபராதம் விதித்து பறிமுதல் நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.