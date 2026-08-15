ஸ்ரீவில்லிபுத்துாரில் இன்று ஆண்டாள் தேரோட்டம்

ADDED : ஆக 13, 2026 11:34 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் ஆண்டாள் கோயில் ஆடிப்பூர தேரோட்டம் இன்று காலை 8:45 மணிக்கு நடக்கிறது. இதனை முன்னிட்டு நேற்று ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர், மதுரை கள்ளழகர் கோயில்களில் இருந்து ஆண்டாள், ரெங்கமன்னாருக்கு சீர்வரிசை மங்கல பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன.
ஆண்டாள் கோயிலில் ஆக.,6ல் கொடியேற்றத்துடன் ஆடிப்பூரத் திருவிழா துவங்கியது. தினமும் காலையில் ஆண்டாள்- ரெங்கமன்னார் மண்டபம் எழுந்தருளலும், இரவு வீதியுலாவும் நடந்தது. ஆக.,10 காலையில் பெரியாழ்வார் மங்களாசாசனமும், இரவில் ஐந்து கருட சேவையும், நேற்று முன் தினம் இரவு சயனசேவையும் நடந்தது.
இன்று காலை நடக்கும் தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு ஆண்டாள், ெரங்க மன்னாருக்கு சாற்றுவதற்காக, நேற்று காலை 11:30 மணிக்கு ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்து பட்டு வஸ்திரம், மாலை, பழங்கள் உட்பட பல்வேறு சீர்வரிசை மங்கலபொருட்கள் கொண்டுவரப்பட்டன. இதனை ஸ்ரீரங்கம் கோயில் இணை ஆணையர் சிவராம்குமார், சுந்தர் பட்டர், தினமலர் திருச்சி ஆசிரியர் ஆர். ராமசுப்பு, மனைவி ரேணுகா ராமசுப்பு, மகள்கள் கிருஷ்ணப்ரியா, அகிலா ராமசுப்பு, அறநிலையத்துறையினர் ஆண்டாள் கோயிலுக்கு கொண்டு வந்தனர். அதனை செயல் அலுவலர் சக்கரையம்மாள், பட்டர்கள் எதிர்கொண்டு வரவேற்று கோயிலுக்கு அழைத்துச் சென்றனர். ஆண்டாள், ெரங்க மன்னார் சன்னதியில் மங்கலப் பொருட்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது.
மாலையில் மதுரை கள்ளழகர் கோயிலில் இருந்து இணை ஆணையர் ஹரிஹரன் தலைமையில் ஆண்டாளுக்கு சீர் கொண்டு வரப்பட்டது. தேரோட்டம் இன்று காலை 8:45 மணிக்கு நடக்கிறது. டி.எஸ்.பி., பாலசுந்தரம் தலைமையில் 800க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.