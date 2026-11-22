UPDATED : நவ 22, 2026 12:04 AM
ADDED : நவ 22, 2026 12:04 AM
அருப்புக்கோட்டை: அருப்புகோட்டை அருகே பாலையம்பட்டியில் அங்கன்வாடி மையங்கள் வாடகை கட்டடத்தில் இயங்குவதால் குழந்தைகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
அருப்புக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தை சேர்ந்த பாலையம்பட்டி ஊராட்சி, முதல் தர ஊராட்சியாக உள்ளது. இதற்குட்பட்டு 10 க்கும் மேற்பட்ட புறநகர் பகுதிகள் உள்ளன. ஊராட்சி மூலம் பல்வேறு வளர்ச்சி பணிகள் செய்யப்படுகின்றன. நவீன சுகாதார வளாகங்கள், மேல்நிலைத் தொட்டிகள், சமுதாய கூடங்கள் குளியல் தொட்டிகள் கட்டப்படுகின்றன.
ஆனால், பாலையம்பட்டி மற்றும் புறநகர் பகுதிகளை சேர்ந்த 200 க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் 4 பகுதிகளில் அங்கன்வாடி மையங்களில் படிக்கின்றனர். 4 மையங்களும் பல ஆண்டுகளாக தனியார் கட்டடத்தில் இட நெருக்கடியில், பழைய கட்டடத்தில் வாடகைக்கு உள்ளன.
இவற்றில் குழந்தைகளுக்கு சுகாதார வசதி காற்றோட்டம் கழிப்பறை வசதிகள் இல்லாமல் அல்லல்படுகின்றன. மாவட்ட நிர்வாகம் பாலையம்பட்டியில் சொந்த கட்டடத்தில் அங்கன்வாடி மையங்கள் கட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.