விபத்து பகுதிகளில் ஏ.என்.பி.ஆர்.,கேமரா கண்காணிப்புக்கு எதிர்பார்ப்பு
விபத்து பகுதிகளில் ஏ.என்.பி.ஆர்.,கேமரா கண்காணிப்புக்கு எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:23 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:11 PM
விருதுநகர்:விருதுநகர் மாவட்டத்தில் வாகன விபத்துக்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் விபத்தை ஏற்படுத்தியவர்களை எளிதாக அடையாளம் காண்பதற்காக ஏ.என்.பி.ஆர்., என்ற தானியங்கி கேமராக்களை பொருத்தி கண்காணிப்பு நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
அருப்புக்கோட்டை, விருதுநகர், சிவகாசி, சாத்துார், காரியப்பட்டி, ஸ்ரீவில்லிப்புத்துார், ராஜபாளையம், அதனை சுற்றிய பகுதிகளில் பள்ளி, கல்லுாரி அமைந்துள்ள இடங்கள், நான்கு வழிச்சாலை, புறநகர், ஊரகப்பகுதிகள் வழியாக செல்லும் நெடுஞ்சாலைகளில் அடிக்கடி வாகன விபத்துக்கள் நடக்கிறது.
இந்த விபத்துக்களால் தினமும் பலர் காயமடைந்து மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இது போன்று விபத்தில் சிக்கியவர்கள் தங்களின் அன்றாட வாழ்வாதாரத்தை இழந்து வாடும் நிலைக்கு ஆளாகின்றனர்.
ஆனால் விபத்தை ஏற்படுத்தியவர்களை அடையாளம் காண்பதில் சிரமம் நீடித்து வருகிறது. இச்சம்பவங்கள் நடந்த பகுதிகளில் சி.சி.டி.வி., கேமராக்கள் இல்லாத போது அருகே எங்கு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது என்பதை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுப்பதில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது.
வாகன திருட்டு, குற்றச்சம்பவங்களும் அதிகரித்து வருவதால் விதிமீறலில் ஈடுபடுபவர்களை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க முடியாத நிலை உருவாகியுள்ளது. இதனால் மக்கள் வெளியே செல்லும் போது ஒவ்வொரு முறையும் அச்சத்துடன் பயணிக்க வேண்டியுள்ளது.
வாகன விபத்துக்கள் அதிகம் நடக்கும் பகுதிகள், திருட்டு சம்பவங்கள் நடைபெறும் இடங்களில் ரோட்டில் வாகனங்களின் வேகங்களை குறைப்பதற்காக வைக்கப்பட்டுள்ள பேரிகார்டுகளில் ஏ.என்.பி.ஆர்., என்ற தானியங்கி கேமராக்களை பொருத்தி பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும்
இதனால் ரோட்டில் சாகசம், குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவோர், திருட்டு வாகனங்களின் நம்பரை பதிவு செய்து விரைவான நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.