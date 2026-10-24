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சிவகாசி மாநகராட்சியில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை சோதனை ரூ.1.38 லட்சம் பறிமுதல்
சிவகாசி மாநகராட்சியில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை சோதனை ரூ.1.38 லட்சம் பறிமுதல்
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 10:40 PM
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சிவகாசி: சிவகாசி மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் நடத்திய சோதனையில் ஒப்பந்ததாரர்கள், ஊராட்சி செயலர் உள்ளிட்டோரிடமிருந்து கணக்கில் வராத ரூ.1.38 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
சிவகாசி மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நேற்று மாலை 4:00 மணியளவில் விருதுநகர் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு துறை டி.எஸ்.பி., ராமச்சந்திரன் தலைமையில் இன்ஸ்பெக்டர்கள் பூமிநாதன், ஜாஸ்மின் மும்தாஜ் உள்ளிட்ட 10 க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அங்கிருந்த ஒப்பந்ததாரர்கள், ஊராட்சி செயலர் உள்ளிட்டோரிடம் இருந்து கணக்கில் வராத ரூ.1.38 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து 4 மணி நேரத்திற்கு மேலாக சோதனை நடந்து வருகிறது.