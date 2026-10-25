சுகாதார அலுவலர் வீட்டிலும் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை
சுகாதார அலுவலர் வீட்டிலும் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை
UPDATED : அக் 06, 2026 11:38 PM
ADDED : அக் 06, 2026 06:56 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: சிவகாசியில் சுகாதாரத்துறை ஒப்பந்த வாகனத்திற்கு வாடகை தொகையை விடுவிக்க ரூ.5 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கி கைதான மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் ஜெகவீர பாண்டியனின் திண்டுக்கல் மாவட்டம் சின்னாள பட்டியில் உள்ள அவரதுவீட்டிலும் லஞ்ச ஒழிப்புபோலீசார் நேற்று காலை சோதனை செய்தனர்.
எதிர்கோட்டையை சேர்ந்தவர் பாண்டீஸ்வரன் 31, இவரது கார் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்ட நடமாடும் குழுவுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் வாடகைக்கு இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் அந்த காருக்கு ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் மாத வாடகை தொகையை விடுவிக்க, சிவகாசி மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் ஜெகவீர பாண்டியன் ரூ. 5 ஆயிரம் லஞ்சம் வாங்கும் போது
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார். நேற்று முன்தினம் இரவு ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட ஜெயவீரபாண்டியனை 15 நாள் காவலில் வைக்க நீதிபதி கந்தகுமார் உத்தரவிட்டார். இதனையடுத்து அவர் விருதுநகர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். நேற்று காலை திண்டுக்கல் மாவட்டம் சின்னாளப்பட்டியில் உள்ள அவரது வீட்டில் திண்டுக்கல் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனை நடத்தினர்.