இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோயிலில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை
இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோயிலில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை
ADDED : நவ 17, 2026 07:36 PM
சாத்துார்: விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்துார் இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோயிலில் முடி காணிக்கை மண்டபம் ,அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை செய்த போது ரூ.59 ஆயிரத்து 600 ரொக்கம் கைப்பற்றப்பட்டது.
இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோயிலில் இன்று (நவ.,17) மதியம் 2:00 மணிக்கு லஞ்ச ஒழிப்பு பிரிவு டி.எஸ்.பி ராமச்சந்திரன், இன்ஸ்பெக்டர் பூமிநாதன், எஸ்.ஐ., சர்மிளா தலைமையில் 15க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் இரு பிரிவாக பிரிந்து கோயில் அலுவலகம், முடி காணிக்கை மண்டபத்தில் திடீர் சோதனை நடத்தினர்.
முடி காணிக்கை மண்டபத்தில் பக்தர்களுக்கு முடி இறக்கிக் கொண்டிருந்த 38 நாவிதர்களிடம் இருந்து கணக்கில் வராத ரூ.59 ஆயிரத்து 600 ஐ போலீசார் கைப்பற்றினர். வளர்ச்சி திட்ட பணிகளில் முறைகேடு நடந்துள்ளதா என அலுவலகத்தில் உள்ள ஆவணங்களை கைப்பற்றி விசாரித்தனர்.
கோயில் உதவி ஆணையர் இளங்கோவன், பரம்பரை பூஜாரிகள் அறங்காவலர் குழு தலைவர் ராமமூர்த்தி பூஜாரி, மற்றும் அலுவலர்களிடமும் ஊழியர்களிடமும் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.