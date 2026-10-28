/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/லஞ்ச ஒழிப்பு உறுதிமொழி
UPDATED : அக் 27, 2026 05:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:25 PM
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விருதுநகர்: விருதுநகர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி கலெக்டர் ஷரண்யா அறி தலைமையில் எடுக்கப்பட்டது.
நான் அனைத்து செயல்களிலும் நேர்மையாகவும், சட்ட விதிகளையும் பின்பற்றுவேன் என்றும், இலஞ்சம் வாங்கவோ அல்லது கொடுக்கவோ மாட்டேன் என்றும், அனைத்து செயல்களையும் நேர்மை மற்றும் வெளிப்படைத் தன்மையுடன் செயல்படுத்துவேன் என்றும் உறுததிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர். டி.ஆர்.ஓ., ஆனந்தி, கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) சோமசுந்தர சீனிவாசன், சமூக பாதுகாப்பு திட்ட துணை கலெக்டர் மோகனா உட்பட அனைத்துத்துறை அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்