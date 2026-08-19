சாத்துார் அண்ணா நகரில் புதர் மண்டிய ஓடையை சீரமைக்க எதிர்பார்ப்பு
சாத்துார் அண்ணா நகரில் புதர் மண்டிய ஓடையை சீரமைக்க எதிர்பார்ப்பு
ADDED : ஆக 13, 2026 05:11 PM
சாத்துார், ஆக. 14-
சாத்துார் அண்ணாநகர் ஓடையில் உள்ள முள் செடிகளை அகற்றி துார்வாரிட வேண்டுமென மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
சாத்துார் அண்ணா நகரில் வீடுகள் மத்தியில் செல்லும் ஓடையில் தற்போது முள்செடிகள் காடு போல் வளர்ந்துள்ளது.
15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சாத்துாரில் பெய்த கனமழை காரணமாக அண்ணா நகர் பகுதியில் பல வீடுகளுக்குள் மழை நீர் புகுந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து இந்த பகுதியில் உள்ள ஓடை துார்வாரப்பட்டு இருபுறமும் உயரமான தடுப்புச் சுவர் எழுப்பப்பட்டது.
இதன் மூலம் மழை நீர் வீடுகளுக்குள் போகும் அபாயம் குறைந்தது. தற்போது இந்த பிரதான ஓடையில் பராமரிப்பு பணிகள் செய்யப்படாத நிலையில் முள் செடிகள் அதிக அளவில் வளர்ந்துள்ளன.
இந்த முள் செடிகள் தடுப்புச் சுவர்களை பெயர்த்து தகர்த்து வருவதோடு இவற்றில் விஷ பூச்சிகளும் தஞ்சம் அடைந்து வருகின்றன.இதனால் சிறிய மழை பெய்தாலும் செடிகளில் பதுங்கியுள்ள விஷ பூச்சிகள் குடியிருப்பு பகுதிகளை நோக்கி படையெடுத்து வருகிறது.
அண்ணா நகரில் உள்ள ஓடையை தூர்வாரி சுத்தம் செய்வதன் மூலம் விஷப் பூச்சிகள் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்தலாம்.மேலும் மழைக்காலத்தில் மழை நீர் தேங்காமல் செல்லவும் வழி பிறக்கும்.எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் ஓடையை துார்வாரி சுத்தம் செய்திட வேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.