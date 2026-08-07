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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/உள்ளாட்சிகளில் துாய்மை பணிக்காக டெங்கு மஸ்துார் பணியாளர்கள் நியமனம்: நோய் பரவல் அதிகரிக்கும் அபாயம்

உள்ளாட்சிகளில் துாய்மை பணிக்காக டெங்கு மஸ்துார் பணியாளர்கள் நியமனம்: நோய் பரவல் அதிகரிக்கும் அபாயம்

உள்ளாட்சிகளில் துாய்மை பணிக்காக டெங்கு மஸ்துார் பணியாளர்கள் நியமனம்: நோய் பரவல் அதிகரிக்கும் அபாயம்

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:52 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:31 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:52 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:31 PM

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விருதுநகர்:சுகாதாரத்துறையின் கீழ் நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபடும் டெங்கு மஸ்துார் பணியாளர்களுக்கான ஊதியம் ஊராட்சி ஒன்றிய பொது நிதியில் இருந்து வழங்கப்படுகிறது. இதனால் உள்ளாட்சிகளில் துாய்மை பணியில் டெங்கு மஸ்துார் பணியாளர்களை ஈடுபடுத்தும் நடவடிக்கையால் நோய் பரவல் அதிகரிக்கும் அபாயம் உருவாகியுள்ளது.

டெங்கு மஸ்துார் பணியாளர்களுக்கு தற்போது நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.490 வீதம் வட்டார மருத்துவ அலுவலர் மூலம் கொடுக்கப்படுகிறது. இவர்களுக்கான ஊதியம் ஊராட்சி ஒன்றிய பொது நிதியில் இருந்து வழங்கப்படுகிறது.

இதனால் வட்டார மருத்துவ அலுவலரிடம் இருந்து டெங்கு மஸ்துார் பணியாளர்களை ஊராட்சி ஒன்றிய வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரிடம் ஒப்படைப்பு செய்து துாய்மை பணியை தொய்வின்றி செய்ய கலெக்டர்களுக்கு ஊரக வளர்ச்சி, ஊராட்சி இயக்கக கமிஷனர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

மேலும் துாய்மை காவலர்கள், துப்புரவு பணியாளர்கள், மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி இயக்குபவர்கள் ஆகிய அடிப்படை பணியாளர்கள் செய்யும் பணியையும், நிலுவை வரி, நடப்பாண்டு வரி வசூல் தீவிரப்படுத்தும் விதமாக ஊராட்சிகளில் மக்கள் நலப்பணியாளர்களுக்கான பணிகளில் டெங்கு மஸ்துார் பணியாளர்களை நியமனம் செய்து பராமரிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

தற்போது கோடை காலம் துவங்கியது போல வெயில் வாட்டி வதைத்து வருவதால் பல பகுதிகளில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு டெங்கு பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலை உள்ளது. இதற்கிடையில் சுகாதாரத்துறையின் நோய்பரவல் தடுப்பு பணிகளில் ஈடுபட வேண்டிய மஸ்துார் பணியாளர்களை உள்ளாட்சிகளில் துாய்மை பணியில் ஈடுபடுத்தும் அரசின் நடவடிக்கையால் நோய் பரவல் அதிகரித்து மக்கள் பாதிக்கப்படும் நிலை உருவாகியுள்ளது.

எனவே உள்ளாட்சிகளில் துாய்மை பணிகளில் டெங்கு மஸ்துார் பணியாளர்களை ஈடுபடுத்துவதை நிறுத்தி சுகாதாரத்துறையின் நோய் பரவல் தடுப்பு பணிகளில் தொடர்ந்து ஈடுபடுத்தும் நடவடிக்கையை தமிழக அரசு எடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

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