109 சுகாதார செவிலியர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை: அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி வழங்கினார்
109 சுகாதார செவிலியர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை: அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி வழங்கினார்
UPDATED : நவ 14, 2026 05:54 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:52 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் 109 சுகாதார செவிலியர்களுக்கு பணி நியமன ஆணையை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி வழங்கினார்.
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் 109 சுகாதார செவிலியர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை வழங்கும் நிகழ்ச்சி அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி தலைமையில் நடந்தது. இதில் கலெக்டர் ஷரண்யா அறி, எம்.எல்.ஏ., செல்வம் முன்னிலை வகித்தனர்.
மாவட்ட சுகாதார அலுவலர்கள் யசோதா மணி, இந்திரா, மருத்துவப்பணிகள் இணை இயக்குனர் காளிராஜ், அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி டீன் அமுதா ராணி உள்பட பலர் பங்கேற்றனர். மேலும் செவிலியர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பிற்கான கையேடு வெளியிடப்பட்டது.
அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி பேசியதாவது:
புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட சுகாதார செவிலியர் பணியிடங்கள் எவ்வித ஆதாயத்திற்கும் இடமளிக்காமல் முற்றிலும் கல்வித்தகுதியின் அடிப்படையில் மட்டுமே நிரப்பப்பட்டுள்ளது.
மேலும் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தில் இதுவரை மாவட்டத்தில் 4560 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது, என்றார்.
இதை தொடர்ந்து விருதுநகர் மாவட்டத்தில் எடை குறைவாக பிறக்கும் குழந்தைகளின் இறப்பு விகிதத்தை குறைப்பதற்காக ‛செல்லபிள்ளை’ திட்டத்தை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி, மருத்துவமனையில் துவங்கி வைத்தார்.
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பாக்ஸ் மேட்டர் / அமைச்சர் பேச துவங்கியதும் மின்தடை
அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி, அனைவருக்கம் வணக்கம் என பேச துவங்கியதும் மின்தடை ஏற்பட்டது. செய்தியாளர்கள் வீடியோ எடுப்பதை பார்த்த எம்.எல்.ஏ., செல்வம், வீடியோ எடுக்காதீர்கள் என்றார்.
அதன் பின் சிறிது நேரம் மின்தடை ஏற்பட்டதால் இருளில் அனைவரும் அமர்ந்து இருந்தனர். ஜெனரேட்டர் உதவியுடன் மீண்டும் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடந்தது.