தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/அருப்புக்கோட்டை பி.டி.ஓ., உட்பட 5 பேர் ‘சஸ்பெண்ட்’

அருப்புக்கோட்டை பி.டி.ஓ., உட்பட 5 பேர் ‘சஸ்பெண்ட்’

அருப்புக்கோட்டை பி.டி.ஓ., உட்பட 5 பேர் ‘சஸ்பெண்ட்’

UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 03, 2026 09:38 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 03, 2026 09:38 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

அருப்புக்கோட்டை: விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் அரசு நிதியை கையாடல் செய்ததாக பி.டி.ஓ., உட்பட 5 பேரை கலெக்டர் சரண்யா அறி சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவிட்டார்.

அருப்புக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பொது நிதியில் வளர்ச்சிப்பணிகள் செய்யாமலேயே செய்ததாக, அரசு நிதியை கையாடல் செய்ததாகவும், கடமை தவறியதாகவும் நிர்வாகத்திற்கு களங்கம் ஏற்படுத்தியதற்கும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் காஜாமைதீன் பந்தே நவாஸ் , இதற்கு உடந்தையாக இருந்த உதவி பொறியாளர் அர்ஜுனன், வட்டார வளர்ச்சி துணை அலுவலர் துரைக் கண்ணன், கணக்காளர் சரவணகுமார், உதவியாளர் பரகத் பாபிதா பானு ஆகிய 5 பேரை நேற்று கலெக்டர் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்தார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us