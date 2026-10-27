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அருப்புக்கோட்டை பி.டி.ஓ., உட்பட 5 பேர் ‘சஸ்பெண்ட்’
அருப்புக்கோட்டை பி.டி.ஓ., உட்பட 5 பேர் ‘சஸ்பெண்ட்’
UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 03, 2026 09:38 PM
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அருப்புக்கோட்டை: விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் அரசு நிதியை கையாடல் செய்ததாக பி.டி.ஓ., உட்பட 5 பேரை கலெக்டர் சரண்யா அறி சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவிட்டார்.
அருப்புக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பொது நிதியில் வளர்ச்சிப்பணிகள் செய்யாமலேயே செய்ததாக, அரசு நிதியை கையாடல் செய்ததாகவும், கடமை தவறியதாகவும் நிர்வாகத்திற்கு களங்கம் ஏற்படுத்தியதற்கும் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் காஜாமைதீன் பந்தே நவாஸ் , இதற்கு உடந்தையாக இருந்த உதவி பொறியாளர் அர்ஜுனன், வட்டார வளர்ச்சி துணை அலுவலர் துரைக் கண்ணன், கணக்காளர் சரவணகுமார், உதவியாளர் பரகத் பாபிதா பானு ஆகிய 5 பேரை நேற்று கலெக்டர் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்தார்.