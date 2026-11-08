தி.மு.க.,வை தொடர்ந்து த.வெ.க., ஆட்சியிலும் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றுவதில் மெத்தனம் நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கும் அருப்புக்கோட்டை
தி.மு.க.,வை தொடர்ந்து த.வெ.க., ஆட்சியிலும் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றுவதில் மெத்தனம் நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கும் அருப்புக்கோட்டை
UPDATED : நவ 07, 2026 02:39 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:36 PM
அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டையில் செய்யப்பட்டுள்ள உச்சகட்ட ஆக்கிரமிப்பு தி.மு.க., ஆட்சி போல் த.வெ.க., ஆட்சியிலும் தொடர்ந்து நடப்பதால் மக்கள் அரசு மீது அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
அருப்புக்கோட்டையில் நகராட்சி பகுதிகளில், பல ஆண்டுகளாக ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படாமல் உள்ளன. பஜார் , திருச்சி, மதுரை ரோடுகள் உள்ளிட்ட முக்கியமான ரோடுகளில் நடை பாதைகள் முழுவதும் ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. ரோடு ஓரங்களில் கடைகளை பரத்தி வைத்துள்ளனர்.
நகரில் 15 ஆண்டுகளாக ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படவில்லை. 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, நகராட்சி நெடுஞ்சாலை துறை வருவாய்த்துறை போலீஸ் இணைந்து ஒரு சில ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி தங்கள் கடமையை முடித்துக் கொண்டனர்.
முழுமையான ஆக்கிரமிப்புகளை தி.மு.க., ஆட்சியில் முடியவில்லை. நகராட்சி பகுதிகளில் கூட ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற முடியவில்லை. நகரமைப்பு பிரிவு தி.மு.க., வின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதால் அதிகாரிகள் மெத்தனமாக உள்ளனர்.
தொடர்ந்து வந்த புகாரை அடுத்து, 10 நாட்களுக்கு முன்பு, கலெக்டர் அறிவுறுத்தியதால், நகரமைப்பு அதிகாரிகள் பேருக்கு ஒரு சில கடைகளின் சன் ஷேடுகளை கழற்றி, போட்டோவிற்கு போஸ் கொடுத்து கலெக்டருக்கு அனுப்பி தங்கள் பணியை முடித்துக் கொண்டனர்.
மக்கள் தினமும் ஆக்கிரமிப்பால் சிக்கி தவிக்கின்றனர். பஜார் பகுதியில் செல்ல முடியாத அளவிற்கு போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்த பிறகாவது ஆக்கிரமிப்பிற்கு ஒரு முடிவு இருக்கும் என எதிர்பார்த்த மக்களுக்குஏமாற்றமே கிடைத்ததால் அரசு மீது மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
ஆக்கிரமிப்புகளை முறையாக அகற்றாத நகராட்சி நகர அமைப்பு பிரிவு மீது நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், முறையாக ஆக்கிரமிப்பு முறையாகற்ற உத்தரவிட வேண்டும் என்பது நகர மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. |