முதுகுவலியை ஏற்படுத்தும் அருப்புக்கோட்டை ரோடுகள் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
முதுகுவலியை ஏற்படுத்தும் அருப்புக்கோட்டை ரோடுகள் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
ADDED : ஜூலை 19, 2026 11:33 PM
அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டையில் உள்ள ரோடுகள் அமைக்கப்பட்ட 20 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் பெரும்பாலான ரோடு பெயர்ந்துள்ளதால், வாகனங்கள் தடதடவென செல்வதால் வாகன ஓட் டிகள் முதுகு வலியில் அவதிப்படுகின்ற நிலையில், புதிய ரோடு அமைக்காமல் பழைய ரோட்டை நெடுஞ்சாலை துறையினர் பஞ்சர் பார்க்கின்றனர்.
அருப்புக்கோட்டையில் பெரிய புளியம்பட்டியில் இருந்து அண்ணாதுரை சிலை வழியாக காந்தி நகர் சந்திப்பு வரை செல்லும் திருச்சுழி போடப்பட்டு 20 ஆண்டுகள் ஆகி விட்டது. சிமென்ட் ரோடாக தரம் இன்றி அமைக்கப்பட்டதாலும் பல பகுதிகளில் ரோடு கிடங்காக உள்ளது. இன்னும் சில பகுதிகளில் ரோடு பாளம் பாளமாக விரிந்து கிடக்கிறது. தினமும் ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட வாகனங்கள் இந்த ரோட்டை பயன்படுத்தி செல்வர். திருச்சுழி, நரிக்குடி, ராமநாதபுரம், ராமேஸ்வரம் மற்றும் சாயல்குடி, பெருநாழி, பந்தல்குடி, கோவில்பட்டி, தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூர் ஆகிய ஊர்களுக்கு இந்த ரோட்டை பயன்படுத்தி தான் செல்ல வேண்டும்.
இந்த ரோட்டை தவிர்த்து மற்ற ரோடுகள் அடிக்கடி புதியதாக போடப்படுகின்றன. கிடங்கான இந்த ரோட்டில் டூவீலர்களில் செல்பவர்கள் முதுகு வலியால் அவதிப்படுகின்றனர். இந்த ரோட்டை புதியதாக அமைக்க கோரி நெடுஞ்சாலை துறையில் கோரிக்கை வைத்தாலும் நிதி இல்லை என்ற பதில் தான் வருகிறது.ஆனால் மற்ற சாலைகள் விரிவாக்கம் என்ற பெயரில் பல கோடிகள் செலவழிக்கப்படுகிறது. நகரில் இருக்கும் முக்கியமான இந்த ரோட்டை புதியதாக அமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நெடுஞ்சாலை துறைக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும்.