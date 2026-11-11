பட்டாசு கொளுத்தியதில் 22 பேர் காயம்

UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:18 AM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் வெவ்வேறு பகுதிகளில் பட்டாசு கொளுத்தும் போது 22 பேர் காயமடைந்து அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர். இதில் 13 பேர் உள்நோயாளிகளாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தீபாவளிக்கு பட்டாசு கொளுத்தும் போது பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள், குழந்தைகள் பட்டாசு கொளுத்தும் போது பெற்றோர் கண்காணிப்பில் இருப்பது போன்ற அனைத்து பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களையும் விருதுநகர் மாவட்ட சுகாதாரத்துறை அறிவுரையாக வழங்கியது.
ஆனால் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்றாமல் தீபாவளியை கொண்டாடியவர்களில் 22 பேர் பட்டாசு கொளுத்தும் போது காயமடைந்து விருதுநகர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனர்.
இதில் 9 பேர் லேசான காயமடைந்து வெளிநோயாளிகளாக சிகிச்சை பெற்று சென்றனர். ஆனால் 13 பேருக்கு காயம் தீவிரமாக இருப்பதால் உள்நோயாளிகளாக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் அனைவரும் மருத்துவர்களின் கண்காணிப்பில் உள்ளதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.