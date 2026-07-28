ராஜபாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தானியங்கி டிஜிட்டல் லாக்கர் வசதி
ராஜபாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தானியங்கி டிஜிட்டல் லாக்கர் வசதி
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 06:00 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM
ராஜபாளையம்:ராஜபாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தானியங்கி டிஜிட்டல் லாக்கர் வசதி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
ராஜபாளையம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தினமும் 10க்கும் அதிகமான ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இதில் சராசரியாக 5 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான பயணிகளுடன் 2025--26 நிதியாண்டில் ரூ.12.23 லட்சம் வருவாய் ஈட்டியுள்ளது.
தற்போது ரயில் பயணிகள் தங்கள் பொருட்களை பாதுகாக்கும் வகையில் நவீன தொழில்நுட்பத்தில் தானியங்கி முறையில் இயங்கும் டிஜிட்டல் லாக்கர் வசதி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
நிகழ்ச்சியில் உதவி செயல்பாட்டு மேலாளர் விஜய்குமார், வணிக ஆய்வாளர் மனோஜ், நிலைய வருவாய் ஆய்வாளர் கோவிந்தராஜன், போன்சில் விற்பனை மேலாளர் சண்முகசுந்தரம் ரயில் பயனாளர் சங்க நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறுகையில்: ரயில் பயணிகளின் வசதியை மேம்படுத்தும் வகையில் உயர் பாதுகாப்பு வசதிகளுடன் கூடிய டிஜிட்டல் லாக்கர் வசதி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை சென்ட்ரல், காட்பாடி, திருவண்ணாமலை, நாகப்பட்டினம், விழுப்புரம், விருதுநகர், திருநெல்வேலி ரயில்வே ஸ்டேஷன்களுக்கு அடுத்து ராஜபாளையத்தில் இந்த வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சிசிடிவி கேமரா கண்காணிப்பில் 24 மணி நேரமும் செயல்பாட்டில் உள்ள இந்த டிஜிட்டல் லாக்கரை பயணிகள் அலைபேசி எண்ணை பதிவு செய்து கியூ ஆர் கோடு மூலம் பணம் செலுத்தி பயன்படுத்தலாம். 6 மணி நேரத்திற்கு கட்டணமாக லாக்கருக்கு ரூ.120, ரூ.60, ரூ.40 என மூன்று வகையான அளவுகளில் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்றனர்.