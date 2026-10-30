சர்ச்சிற்கு பவனியாக வந்த குழந்தை தெரசா திருப்பண்டம்: கிறிஸ்தவர்கள் வரவேற்பு
சர்ச்சிற்கு பவனியாக வந்த குழந்தை தெரசா திருப்பண்டம்: கிறிஸ்தவர்கள் வரவேற்பு
UPDATED : அக் 29, 2026 11:16 PM
ADDED : அக் 29, 2026 10:48 PM
விருதுநகர்: பிரான்ஸ் நாட்டில் இருந்து இந்தியாவிற்கு கொண்டுவரப்பட்ட குழந்தை தெரசா திருப்பண்டம் விருதுநகரில் வணக்கத்திற்காக பவனியாக கொண்டுவரப்பட்டது.
விருதுநகர் இஞ்ஞாசியார் சர்ச் சார்பில் பாதிரியார் அருள்ராயன் தலைமையில் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்தில் இருந்து அலங்கரிக்கப்பட்ட ஊர்தியில் ஊர்வலமாக கொண்டுவரப்பட்டது.
அதன் பின் சர்ச்சிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டு நற்கருணை ஆராதனை, திருப்பலி, மறையுரை நடந்தது.
இதில் பாதிரியார்கள் பிரின்ஸ், அந்தோனிசாமி, சேவியர் அருள்ராயன், நித்தின் பிரபு உள்பட பலர் பங்கேற்றனர். திருத்தங்கல் அந்தோணியார் சர்ச், சிவகாசி லுார்து அன்னை சர்ச் சார்பில் பாதிரியார்கள் பெனடிக் அம்புரோஸ் ராஜ், ஜெரோம் எரோணிமுஸ் தலைமையில் திருப்பண்டத்திற்கு நற்கருணை ஆராதனை, திருப்பலி நடந்தது.
மாலையில் சாத்துார் ரயில்வே பீடர் ரோட்டில் உள்ள திருஇருதய ஆண்டவர் சர்ச்சில் பாதிரியார் காந்தி சவரிமுத்து தலைமையில் வனத்து சின்னப்பர் குருசடியிலிருந்து திருப்பண்டம் பவனியாக சர்ச்சிற்கு கொண்டுவரப்பட்டது.
நேற்று காலை ஸ்ரீவில்லிபுத்துாருக்கு வந்த திருப்பண்ட பேழைக்கு, பாதிரியார் முரளி ஆனந்த் தலைமையில், உதவி பாதிரியார் மதியழகன் முன்னிலையில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
பின்னர் நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக திரு இருதய சர்ச்சுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு ஜெபமாலை வழிபாடு, வாழ்க்கை வரலாறு வாசித்தல், கூட்டு திருப்பலி நடந்தது. ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.