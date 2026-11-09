அரசு மருந்தாளுனர்களாக தேர்வாகும் இளங்கலை, முதுகலை பார்மசி பட்டதாரிகள்: டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி
அரசு மருந்தாளுனர்களாக தேர்வாகும் இளங்கலை, முதுகலை பார்மசி பட்டதாரிகள்: டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் எதிர்காலம் கேள்விக்குறி
UPDATED : நவ 08, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 08, 2026 07:08 PM
விருதுநகர்: அரசு மருத்துவமனைகளில் மருந்தாளுனர்கள் பணியிடங்களுக்கு டிப்ளமோ தகுதியாக உள்ள நிலையில் இளங்கலை, முதுகலை பார்மசி பட்டதாரிகளே 90 சதவீதம் பணியில் உள்ளனர். இதனால் டிப்ளமோ முடித்தவர்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாக மாறியுள்ளது.
அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி, மருத்துவமனைகள், மாவட்ட தலைமை, தாலுகா அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் உள்ள மருந்தாளுனர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க இரு ஆண்டுகள் டிப்ளமோ பயிற்சி முடிந்தால் போதும்.
மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு வாரியத்தால் (எம்.ஆர்.பி.,) தேர்வு நடத்தப்பட்டு பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. ஆனால் இளங்கலை, முதுகலை பார்மசி முடித்தவர்களும் இத்தேர்விற்கு விண்ணப்பிப்பதால் டிப்ளமோ முடித்தவர்கள், அவர்களுடன் போட்டி போட்டு தேர்வு எழுத முடியாமல் தோல்வி அடைகின்றனர்.
தற்போது உள்ள பணியிடங்களில் 90 சதவீதம் இளங்கலை, முதுகலை பார்மசி முடித்தவர்களே பணிபுரிகின்றனர். தனியார் கல்லுாரிகளில் இருந்து மட்டும் ஓராண்டுக்கு 5 ஆயிரம் மாணவர்கள் டிப்ளமோ பார்மசி முடித்து வெளியே வருகின்றனர்.
இவர்களால் அரசு வேலைக்கு செல்ல முடியாமல் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவழித்து படித்து தனியார் மருந்தகங்களில் மாதம் ரூ.10 ஆயிரம் ஊதியத்திற்கு பணிபுரியும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
1989 முதல் 2026 வரை 70 ஆயிரம் பேர் டிப்ளமோ பார்மசி முடித்து வேலையின்றி கிடைத்த வேலைகளை செய்து வருகின்றனர். இதில் பலரும் மாற்று துறைகளுக்கு சென்று விட்டனர். மேலும் மருந்தகங்கள் வைக்க தகுதி இருந்தும் பொருளாதார வசதி இல்லாததால் அன்றாட வாழ்க்கைக்கே திண்டாடும் நிலையில் உள்ளனர்.
எனவே மருந்தாளுனர் பணியிடத்திற்கு கூடுதல் தகுதி பெற்றவர்களை நியமிக்கும் போது விகிதார அடிப்படையை பின்பற்றி டிப்ளமோ பார்மசி முடித்தவர்களையும் நியமிக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.