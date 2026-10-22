பட்டையை கிளப்பும் பாலவநத்தம் ‛பாதாம்பால்’

ADDED : அக் 19, 2026 03:00 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பாலவநத்தம் பாதாம்பால் தற்போது அனைவரையும் கவர்ந்து வருகிறது.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் பல சிறப்புகள் இருந்தாலும் விருதுநகர்–அருப்புக்கோட்டை ரோட்டில் உள்ள பாலவநத்தம் கிராமம் இரு சுவையான பொருட்களுக்கு பிரசித்தி பெற்றது.
ஒன்று கருப்பட்டி மிட்டாய் என்ற சீரணி. மற்றொன்று பண்ணைப்பாலில் தயாராகும் பாதாம் பால். சரியாக முக்கு வளைவில் தகர செட் அமைத்து அமைக்கப்பட்ட பண்ணை பால் நிலையத்தில் கிடைக்கும் பாதாம் பாலுக்கு தனி ரசிகர் பட்டாளமே உண்டு.
கால்நடை வளர்ப்போரிடம் இருந்து நேரடியாக வாங்கப்பட்ட பால் மூலம் பாதாம் பால், சாக்லெட் மில்க், ரோஸ் மில்க், ஜிகர்தண்டா உட்பட 10க்கும் மேற்பட்ட வகைகளில் குளிர்ச்சியாகவும், சூடாகவும் பல்வேறு பால் பொருட்களை இங்கு தயாரித்து விற்பனை செய்கின்றனர்.
மேலும் இங்கு கிடைக்கும் பால்கோவா, கருப்பட்டி, நாட்டுசர்க்கரையில் தயாரித்த பால்கோவா தினமும் வீற்று தீர்ந்து விடுகிறது.
சுற்றியுள்ள கிராமங்களை சேர்ந்தவர்கள் இந்த கடையில் பாதாம் பால், மற்ற பொருட்களை சுவைக்காமல் செல்வதே இல்லை. வெளியூர் செல்லும் வாகனங்களும் இங்கு நிற்காமல் சென்றதில்லை.