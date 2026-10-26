அருவிகளில் குளிக்க தடை - சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம்
அருவிகளில் குளிக்க தடை - சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம்
UPDATED : அக் 26, 2026 12:11 AM
ADDED : அக் 25, 2026 07:26 PM
ராஜபாளையம்: ராஜபாளையம் ஒட்டியுள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் கனமழை காரணமாக தேவதானம் சாஸ்தா கோயில் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை விதித்ததால் விடுமுறையை கொண்டாட வந்த மக்கள் ஏமாற்றமடைந்தனர்
தேவதானம் மேற்கே சாஸ்தா கோயில் வனப்பகுதியில் மழை காரணமாக ஆற்றில் நீர்வரத்து இருந்தது. இதனால் சாஸ்தா கோயில் நீர்வீழ்ச்சியில் அதிக தண்ணீர் வரத்து காணப்பட்டது.
ஏற்கனவே வனத்துறைக்கு சொந்தமான வாகனங்கள் மூலம் நபருக்கு ரூ. 40 கட்டணம் வசூலித்து விடுமுறை காலங்களில் மட்டும் அருவிக்கு சென்று வர மக்களுக்கு அனுமதித்து வந்த நிலையில் பாதுகாப்பு காரணமாக வனத்துறை தடை விதித்தது.
விடுமுறை மற்றும் விழா காலங்களில் அருவியில் குளிப்பதற்காக குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
தடை காரணமாக சாஸ்தா கோயில் அணை அருகே கோரையற்றில் பாதுகாப்பாற்ற வகையில் அடங்கும் குளித்து சென்றனர்.
தொடர் மழை காரணமாக சாஸ்தா கோயில் நீர்த்தேக்கம் நிறைந்து கண்மாய்களுக்கு உபரி நீராக சென்று வருவதால் விவசாயிகள்
மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.