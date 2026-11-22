கிடப்பில் பந்தனேந்தல் – கட்டங்குடி ரோடு: வாகன ஓட்டிகள் அவதி
கிடப்பில் பந்தனேந்தல் – கட்டங்குடி ரோடு: வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : நவ 21, 2026 05:48 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:46 PM
காரியாபட்டி:
ரோடு போட கிராவல் கொட்டி பல மாதங்கள் ஆகியும் தார் போடாமல் கிடப்பில் போடப்பட்ட பந்தனேந்தல் – கட்டங்குடி ரோட்டில் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்துடன் பயணிக்கின்றனர்.
காரியாபட்டி பந்தனேந்தலில் இருந்து 3 கி.மீ., தொலைவில் உள்ள கட்டங்குடி ரோடு மோசமாக இருந்தது. வாகனங்கள் செல்ல முடியவில்லை. பல்வேறு கோரிக்கைகளுக்கு பின், அதில் ஒரு கி.மீ., துாரம் தார் ரோடு போடப்பட்டு பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. மீதமுள்ள 2 கி.மீ., துாரம் ரோடு சீரமைக்காமல் மோசமாக இருந்ததால் வாகனங்கள் சென்றுவர முடியவில்லை.
ரோட்டை சீரமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியதையடுத்து, நிதி ஒதுக்கி, மெட்டல் ரோடு போடப்பட்டு, கிராவல் கொட்டி பல மாதங்கள் ஆகியும் தார் கலவை போடாததால் ஜல்லி கற்கள் பெயர்ந்து கிடக்கிறது.
இது வாகனங்களின் டயரை பதம் பார்ப்பதால், அடிக்கடி பழுது ஏற்படுகிறது. அத்துடன் வாகனங்கள் டயர் பட்டு தெறித்து ஓடும் கற்கள், நடந்து செல்லும் ஆட்கள் மீது விழும் ஆபத்தான சூழ்நிலை இருக்கிறது.
இதை கருத்தில் கொண்டு விபத்துக்கு முன் தார் கலவை ரோடு போட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாகன ஓட்டிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.