UPDATED : நவ 01, 2026 04:56 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:54 PM
விருதுநகர்: விருதுநகரில் மாவட்ட ரத்த பரிமாற்றக் குழுக் கூட்டம் நடந்தது.
கலெக்டர் ஷரண்யா அறி தலைமை வகித்து பேசியதாவது: தேசிய ரத்த பரிமாற்றுக் குழுக்கள் ரத்த சேகரிப்பை அதிகரிக்க தன்னார்வ ரத்ததான முகாம்களை அதிக அளவில் நடத்த வேண்டும். தர உறுதிப்பாட்டு திட்டத்தில் இன்னும் இணையாத தனியார் ரத்த வங்கிகள் உடனடியாகப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
கல்வி நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து அதிக அளவில் ரத்ததான முகாம்களை நடத்த வேண்டும். இ-ரத்தகோஷ் –ல் தினசரி இரத்த இருப்பைப் பதிவு செய்ய வேண்டும், என்றார்.
இதில் மருத்துவக் கல்லுாரி டீன் அமுதாராணி, மருத்துவப்பணிகள் இணை இயக்குநர் காளிராஜ், மாவட்ட இரத்தப் பரிமாற்றக் குழு அலுவலர் டாக்டர் ஆனந்தீஷ்வரி, மூத்த மருந்து ஆய்வாளர் அய்யப்ப தாஸ், ரத்ததான முகாம் அமைப்பாளர்கள், அரசு, தனியார் ரத்த வங்கிகளின் மருத்துவ அலுவலர்கள், இந்தியன் ரெட் கிராஸ் சொசைட்டியின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர்.