/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/மூளைச்சாவு அடைந்த பெண் உடல் உறுப்புகள் தானம்
UPDATED : அக் 23, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 23, 2026 01:06 AM
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ராஜபாளையம்: ராஜபாளையம் அருகே மூளைச்சாவு அடைந்த பெண் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்யப்பட்டதையடுத்து அவரது உடலுக்கு அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.
ராஜபாளையம் அடுத்த கீழராஜகுலராமன் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாரிமுத்து மனைவி தவமணி 49, இரண்டு நாள் முன் வீட்டின் கழிவறையில் தவறி விழுந்தார். திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி மூளைச்சாவு அடைந்தார். இதையடுத்து தவமணியின் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய அவரது குடும்பத்தினர் இரண்டு மகன்களும் முடிவு செய்தனர். அவரது உடல் கீழ ராஜகுலராமன் கிராமத்திற்கு நேற்று மாலை கொண்டு வரப்பட்டு தாசில்தார் ஆனந்தராஜ் தலைமையில் அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப் பட்டது.