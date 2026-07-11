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﻿ ஆடிப்பட்ட உழவுப்பணிகள் தீவிரம்

﻿ ஆடிப்பட்ட உழவுப்பணிகள் தீவிரம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:35 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:35 AM

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விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் தென்மேற்கு பருவ சீசன் தீவிரமாகி காற்றடிக்க துவங்கி ஜூலை 17ல் ஆடி மாதம் பிறக்க உள்ள நிலையில், விவசாய பணிகளான நிலம் உழுதல் தீவிரமடைந்துள்ளன.

இந்தாண்டு செப். மாதம் எல் நினோ துவங்குவதால் ஜூன், ஜூலை மாதங்களிலும் தணியாத வெப்பம் தொடர்கிறது. வழக்கமான ஆண்டுகளை விட வித்தியாசமான ஆண்டாக உள்ளது.

காரணம் இந்தாண்டு கோடையில் வெயில் தணிந்து மேகமூட்டமான வானிலை காணப்பட்டது. ஏப்ரலில் காற்று வீசியது.

ஜூன், ஜூலையில் அனலாய் கொதித்து வருகிறது. ஆடி பிறக்கும் ஜூலை 17 முதல் இதமான தென்றல் காற்று வீசும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர். இருப்பினும் இப்போதே ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவ சீசன் தீவிரமாகி காற்றடிக்க துவங்கி விட்டது.

பருவநிலை மாற்றம் விவசாயிகள், மக்களை பெருமளவில் அச்சுறுத்தி வருகிறது. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பால் சில ஆண்டுகளாக காலம் தாழ்ந்து பெய்யும் மழை, அதீத வறட்சி, சூறைக்காற்று, அதீத மழை என பருவநிலைகள் மாறி மாறி ஏற்படுகிறது.

பருவம் தப்பி மழை பெய்து விடுமோ என்ற அச்சம் இருந்தாலும், விவசாயிகள் தங்கள் கடமைகளை செவ்வனே என செய்யும் வகையில் ஆடிப்பட்டம் உழும் பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன.

வடகிழக்கு மழையை எதிர்பார்த்து பலரும் ஐப்பசி பட்டத்தில் விதைக்க காத்திருக்கின்றனர்.

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