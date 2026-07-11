﻿ டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற போராட்டம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:36 AM
சிவகாசி: சிவகாசி ஒத்தப்புளி விலக்கு அருகே அய்யம்பட்டியில் செயல்பட்டு வரும் டாஸ்மாக் கடையை அகற்றக் கோரி அப்பகுதி மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சிவகாசி அய்யம்பட்டியில் டாஸ்மாக் கடை உள்ளது. அய்யம்பட்டி வழியாக தினமும் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், பெண்கள் அதிக அளவில் சென்று வருகின்றனர்.
டாஸ்மாக் கடைக்கு வரும் சிலர் மது அருந்திவிட்டு அதிவேகமாக டூவீலர்கள், கார்களில் செல்வதால் அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுகிறது.
மேலும், மது அருந்தியவர்கள் தகாத வார்த்தை பேசிக்கொண்டு சச்சரவில் ஈடுபடுவதால் பெண்கள், பள்ளி மாணவிகள் அச்சத்துடன் நடமாட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னையும் ஏற்படுகிறது. எனவே அப்பகுதி மக்கள் டாஸ்மாக் கடையை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும் என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தொடர்ந்து ரோடு மறியலிலும் ஈடுபட முயன்றனர். தகவல் அறிந்து வந்த வருவாய்த் துறையினர், போலீசார் மக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
அவர்களின் கோரிக்கைகள் குறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதியளித்ததைத் தொடர்ந்து மக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு சென்றனர்.