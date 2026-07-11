மின்கம்பங்களை சூழ்ந்த முட்செடிகள் பராமரிப்பு பணியில் சிக்கல்
மின்கம்பங்களை சூழ்ந்த முட்செடிகள் பராமரிப்பு பணியில் சிக்கல்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:37 AM
அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டை புறநகர் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மின்கம்பங்களை சுற்றி முட்செடிகள் வளர்ந்துள்ளதால் பராமரிப்பு செய்யும் பணியில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
அருப்புக்கோட்டையில் மின் வாரியம் மூலம் தெருக்கள், பொது இடங்கள் மின் கம்பங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
நகர் பகுதிகளில் மட்டும் இவை பராமரிப்பு செய்யப்படுன்றன.
அருப்புக்கோட்டையில் கணேஷ் நகர், நேதாஜி நகர் புறநகர் பகுதிகளில் அமைக்கப்பட்ட பல மின்கம்பங்களை செடிகள், முட்புதர்கள் சூழ்ந்துள்ளது.
மின் தடை ஏற்படுகிற போது அவற்றை நெருங்க முடியாத அளவுக்கு உள்ளது.
வாராந்திர, மாதாந்திர பராமரிப்பு செய்யும் போது முட்புதர்களை அப்புறப்படுத்துவது கிடையாது.
இதனால், புறநகர் பகுதிகளில் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுகிறது. மின்வாரியம் புறநகர் மற்றும் கிராமங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மின்கம்பங்களையும் பராமரிக்க வேண்டும்.