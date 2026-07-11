நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் தேங்கியுள்ள நெல் மூட்டைகள் பாதுகாக்கப்படுமா
நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் தேங்கியுள்ள நெல் மூட்டைகள் பாதுகாக்கப்படுமா
ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:38 AM
ராஜபாளையம்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இரண்டாம் பருவ சாகுபடியில் விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்த நெல் மூட்டைகளை உரிய பாதுகாப்பு இன்றி திறந்த வெளியில் வைத்துள்ளதால் நெல்லின் தரம் குறைவதுடன் தீ விபத்து, மழை போன்ற இடர்களுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுவதால் குடோன்களுக்கு அனுப்ப வேண்டுமென மக்கள் விரும்புகின்றனர்.
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இரண்டாம் பருவ சாகுபடியில் விவசாயிகளிடம் விளைந்த நெற்களை அரசே நேரடியாக கொள்முதல் செய்ய நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டன.
இதற்காக ஜூன் மாதம் முதல் வாரத்தில் தமிழக அரசு சார்பில் மாவட்டத்தில் 29 இடங்களில் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டன.
இந்த கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகளிடம் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகள் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் 5 ஆயிரம் முதல் 10 ஆயிரம் வரை பல்வேறு காரணங்களால் களத்திலேயே தேக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
திறந்த நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ள நெல் மூட்டைகள் மழை, வெயில், இயற்கை பேரிடர், தீ விபத்து என எந்த ஒரு பாதுகாப்புமின்றி வைக்கப்பட்டுள்ள சூழலில் இவற்றின் பாதுகாப்பும் கேள்விக்குறியாகிறது.
கடந்த வாரம் தென்காசி மாவட்டம் கரிவலம்வந்த நல்லுாரில் கொள்முதல் நிலையத்தில் தேங்கி இருந்த நெல் மூட்டைகளில் தீ விபத்து ஏற்பட்டு சேதம் ஏற்பட்டது.
மாவட்டத்தில் கொள்முதல் நிலையங்களில் தேங்கியுள்ள நெல் மூட்டைகளை உடனடியாக குடோனுக்கு கொண்டு செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பாத்துள்ளனர்.