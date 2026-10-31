/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/மார்பகப் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 11:36 PM
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நரிக்குடி: நரிக்குடி அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் சார்பாக மார்பகப் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம், ஊர்வலம் நடந்தது.
கருத்தரங்கில், மார்பக புற்று நோயின் அறிகுறிகள், ஆரம்ப நிலையில் நோயை கண்டறிவதன் அவசியம், முறையான மருத்துவப் பரிசோதனை, மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவதன் அவசியம் குறித்து மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் யசோதை மணி, பி.டி.ஓ., முத்துலெட்சுமி பேசினர்.
ஒன்றிய அலுவலகம், போலீஸ் ஸ்டேஷன், பஸ் ஸ்டாண்ட் உள்ளிட்ட முக்கிய வீதி வழியாக விழிப்புணர்வு கோஷமிட்டு ஊர்வலமாக சென்றனர். வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. வட்டார சுகாதார மேற்பார்வையாளர் சின்னச்சாமி, செவிலியர் சிவகாமி, சுகாதார ஆய்வாளர்கள், செவிலியர்கள், சுகாதாரத்துறை அலுவலர்கள், பணியாளர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.