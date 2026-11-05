அருப்புக்கோட்டையில் பாலப் பணி போக்குவரத்து இல்லாததால் அவதி
அருப்புக்கோட்டையில் பாலப் பணி போக்குவரத்து இல்லாததால் அவதி
UPDATED : நவ 04, 2026 11:23 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:19 AM
அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டையில் பாலப்பணி நடந்து வருவதால் பாலையம்பட்டி உள்ளிட்ட கிராம மக்களுக்கு பஸ் வசதி இல்லாமல் தவிக்கின்றனர்.
அருப்புக்கோட்டை புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் மதுரை ரோட்டில் பாலம் கட்டும் பணி ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு துவங்கியது. இதனால் இந்த பகுதியில் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டது. நகருக்குள் செல்லும் முக்கியமான ரோடு ஆக இருப்பதால், பாலையம்பட்டி, கோபாலபுரம், கோவிலாங்குளம் உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் நகருக்குள் வர முடியாமல் அவதிப்படுகின்றனர். மதுரை செல்லும் பஸ்களும் இந்த கிராமங்களை புறக்கணித்து பைபாஸ் ரோடு வழியாக சென்று விடுகிறது. இதனால் நோயாளிகள் மாற்றுத்திறனாளிகள் மாணவர்கள் வியாபாரிகள் என பல தரப்பு மக்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
இத்தகைய பணி நடக்கும் போது போக்குவரத்திற்கும் பொது மக்களுக்கும் இடைஞ்சல் இல்லாத வகையில் மாற்றுப்பாதை ஏற்படுத்துவது வழக்கம். இதேபோன்று போக்குவரத்திற்கு உரிய வழித்தடங்களையும் மாற்றி தர வேண்டும். இந்தப் பணிகளை செய்ய வேண்டிய நெடுஞ்சாலை துறை, போக்குவரத்து, நகராட்சி, டிராபிக் போலீசார் உள்ளிட்டோரின் அலட்சியத்தால் மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். தீபாவளி உள்ளிட்ட பண்டிகை நாட்களில் கிராம மக்கள் நகருக்குள் வர முடியாமல் சிரமப்படுவதால் வியாபாரிகளுக்கு நஷ்டம் ஏற்படுகிறது.
கிராம மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, மதுரை - தூத்துக்குடி நான்கு வழி சாலையில் செல்லும் பஸ்களை பாலையம்பட்டி இணைப்புச் சாலை வழியாக ஊருக்குள் வந்து செல்ல இயக்க வேண்டும். இதேபோன்று மதுரையிலிருந்து வரும் பஸ்கள் நான்கு வழி சாலை வழியாக வந்து ஊருக்குள் சென்றுவிடலாம். மக்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு மாவட்ட நிர்வாகம் மாற்று வழி தடங்களை ஏற்படுத்த உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.