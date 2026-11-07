பி.எஸ்.என்.எல்., ஊழியர்கள் தர்ணா

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ADDED : நவ 06, 2026 05:15 PM
விருதுநகர்: விருதுநகரில் பி.எஸ்.என்.எல்., ஊழியர்களுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் 3வது ஊதிய மாற்றத்தை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அனைத்து தொழிற்சங்கங்கள், சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு (ஏ.யு.ஏ.பி.,) சார்பில் மூன்று நாள் தர்ணா போராட்டம் நடந்தது.
நவ. 4ல் துவங்கிய போராட்டம் நவ. 6 வரை நடந்தது. ஊதிய மாற்றத்துக்கான நிதித் தகுதி நிபந்தனையைத் தளர்த்தி, ஊழியர்களுக்கு 3-வது ஊதிய மாற்றத்தை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது. என்.எப்.டி.இ., மாவட்ட தலைவர் ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தார். ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயக்குமார் பேசினார். எஸ்.என்.இ.ஏ., மாவட்டச் செயலர் சண்முகராம் பேசினார்.
ஏ.ஐ.பி.,எஸ்.என்.எல்.இ.ஏ., நிர்வாகி ராஜன், எஸ்.என்.இ.ஏ., மாநில நிர்வாகி கேசவன், பி.எஸ்.என்.எல்.யூ., மாநில அமைப்புச் செயலர் கணேசமூர்த்தி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.