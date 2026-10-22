சாத்துார் வைப்பாற்றில் கட்டடக்கழிவுகள்

ADDED : அக் 22, 2026 08:24 PM
சாத்துார்: சாத்துார் வைப்பாற்றில் கட்டடக்கழிவுகளை கொட்டுவதால் தண்ணீர் தேக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டு வருகிறது. இதை தடுக்க கொட்டுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
வெம்பக்கோட்டையில் உற்பத்தியாகும் வைப்பாறு நதி சாத்துார் நகரின் நிலத்தடி நீர் ஆதாரமாக உள்ளது.விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் வழங்கவும் சாத்துார் பகுதியில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரவும் அறிவு திருக்கோயில் அருகில் வைப்பாற்றில் தடுப்பனையும் கட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில் வைப்பாற்றில் போக்குவரத்து நகர் மற்றும் படந்தால், நகராட்சி பகுதியில் இருந்தும் கட்டடக் கழிவுகளும் குப்பை கழிவுகளும் இரவு நேரத்தில் ஆற்றுக்குள் கொட்டப்படு கின்றன.
இதனால் ஆற்றில் தண்ணீர் தடையின்றி செல்வதில் தடை ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் கட்டிடக்கழிவுகள் கொட்டப்படுவதால் செக் டேம் பகுதியில் அதிக அளவில் மணல் சேர்ந்து குறைந்த அளவு தண்ணீர் தேங்கும் நிலை உள்ளது.
இரவு நேரத்தில் மர்ம நபர்கள் நான்கு சக்கர வாகனங்களில் கொண்டு வந்து கட்டிடக்கழிவு களை கொட்டி விட்டு செல்கின்றனர். நகராட்சி நிர்வாகம் ஆற்றுக்குள் கழிவுகளை கொட்ட கூடாது என எச்சரிக்கை பலகை வைத்திருந்தும் இதனையும் மீறி சிலர் கட்டடக் கழிவுகளை கொட்டி வருகின்றனர்.
எனவே ஆற்றுப்பகுதியில் சி.சி.டி.வி கேமராக்கள் பொருத்தி கட்டடக்கழிவுகள் ஆற்றுக்குள் கொட்டும் நபர்களை கண்காணித்து உரியநடவடிக்கை எடுத்துஆற்றுக்குள் கழிவுகள் கொட்டுவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.