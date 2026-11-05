விருதுநகர் புது பஸ் ஸ்டாண்டிற்குள் பைபாஸ் ரைடர் பஸ்கள் வந்து செல்ல வேண்டும்: தீபாவளி நெருங்குவதால் பயணிகள் எதிர்பார்ப்பு
விருதுநகர் புது பஸ் ஸ்டாண்டிற்குள் பைபாஸ் ரைடர் பஸ்கள் வந்து செல்ல வேண்டும்: தீபாவளி நெருங்குவதால் பயணிகள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 04, 2026 01:17 PM
ADDED : நவ 04, 2026 01:15 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் புது பஸ் ஸ்டாண்டிற்குள் அரசு பைபாஸ் ரைடர் பஸ்கள் வந்து செல்வதில்லை. இதனால் மற்ற மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் பயணிகள் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தை பயன்படுத்தும் நிலையே தொடர்கிறது. தீபாவளி நெருங்குவதால் போக்குவரத்து அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க பயணிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
விருதுநகரில் புது பஸ் ஸ்டாண்ட் 30 ஆண்டுகளை கடந்த பின் திறக்கப்பட்டு செயல்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்பட்டது. இங்கு துவக்கத்தில் திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில் செல்லும் அரசு பைபாஸ் ரைடர் பஸ்கள் வந்து சென்றது.
ஆனால் விருதுநகருக்குள் வந்து செல்வதற்கு தகுந்தவாறு மதுரை மாட்டுத்தாவணி பஸ் ஸ்டாண்டில் கூடுதல் நேரம் பஸ்களை நிறுத்த அனுமதி வழங்காததால் மீண்டும் புது பஸ் ஸ்டாண்டிற்குள் வந்து செல்லாமல் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தை பைபாஸ் ரைடர் பஸ்களின் ஸ்டாப் ஆக மாற்றப்பட்டது.
த.வெ.க., ஆட்சி அமைந்ததும் எம்.எல்.ஏ., செல்வம் புது பஸ் ஸ்டாண்டில் ஆய்வு செய்து போக்குவரத்து துறை அமைச்சரை சந்தித்து அனைத்து அரசு பைபாஸ் ரைடர் பஸ்களும் உள்ளே வந்து செல்ல வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தார்.
இதையடுத்து மீண்டும் சில நாட்கள் மட்டும் பைபாஸ் ரைடர்கள் புது பஸ் ஸ்டாண்டிற்குள் வந்து சென்றது. தற்போது வழக்கம் போல மீண்டும் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தை பைபாஸ் ரைடர் பஸ்கள் தங்களின் நிறுத்தமாக மாற்றி விட்டனர்.
இதனால் நள்ளிரவு, அதிகாலை நேரங்களில் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் இருந்து விருதுநகருக்குள் வருவதற்கு போதிய போக்குவரத்து வசதி இல்லாமல் பயணிகள் பரிதவித்து வருகின்றனர்.
பயணிகள் அதிக அளவில் விருதுநகர் புது பஸ் ஸ்டாண்ட்டை பயன்படுத்தி வந்தும் காலத்தின் தேவை கருதி பயணிகளுக்காக பைபாஸ் ரைடர் பஸ்களை உள்ளே வந்து செல்ல இரு அமைச்சர்கள் இருந்தும் இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் உள்ளனர்.
தீபாவளி நெருங்குவதால் பயணிகள் வெளி மாவட்டங்களுக்கு சிரமமின்றி சென்று வருவதற்காக புது பஸ் ஸ்டாண்டிற்குள் திருநெல்வேலி, நாகர்கோவில் பைபாஸ் ரைடர் பஸ்களை இயக்க போக்குவரத்து அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.