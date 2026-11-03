தொழிலாளர் நல நிதி செலுத்த அழைப்பு

UPDATED : நவ 02, 2026 07:50 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:47 PM
விருதுநகர்: கலெக்டர் ஷரண்யா செய்திக்குறிப்பு: தொழிலாளர் நல நிதி சட்டத்தின்படி தொழிற்சாலைகள், கடைகள், மோட்டார் போக்குவரத்து நிறுவனங்கள், உணவு நிறுவனங்கள், தோட்ட நிறுவனங்கள் போன்ற அமைப்பு சார்ந்த நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொழிலாளர் பங்கு ரூ.20, நிறுவன பங்கு ரூ.40 என ஒவ்வொரு தொழிலாளிக்கும் ரூ.60 என கணக்கிட்டு நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப தொழிலாளர் நல நிதி தொகையை தொழிலாளர் நல வாரியத்திற்கு செலுத்த வேண்டும்.
அதன்படி 2026ம் ஆண்டிற்கான தொழிலாளர் நல நிதியை 2027 ஜன. 31க்குள் செலுத்த வேண்டும்.இதன் மூலம் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவித் தொகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த உதவித் தொகையை பெற தொழிலாளரின் மாத ஊதியம் ரூ.35 ஆயிரத்திற்குள் இருக்க வேண்டும், என்றார்.