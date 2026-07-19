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சிவகாசியில் 75 பவுன் நகை கொள்ளை: கார் பறிமுதல்

சிவகாசியில் 75 பவுன் நகை கொள்ளை: கார் பறிமுதல்

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 07:18 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:13 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 07:18 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:13 PM

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சிவகாசி:சிவகாசியில் அச்சக அதிபர் வீட்டில் 75 பவன் நகை கொள்ளை வழக்கில் பயன்படுத்தப்பட்ட கார் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

சிவகாசி ஐயப்பன் காலனி 5 வது தெருவை சேர்ந்தவர் அரவிந்த்ராம் 40. இவர் ஜூலை 4 ல் இரவு 8:00 மணி அளவில் தனது குடும்பத்தினருடன் ஓட்டலுக்கு சாப்பிட சென்று விட்டு இரவு 11:30 மணியளவில் வீடு திரும்பியபோது முகமூடி அணிந்த மர்ம நபர்கள் 75 பவுன் நகை ரூ. 10 ஆயிரம் கொள்ளையடித்து கத்தியை காட்டி மிரட்டி தயாராக இருந்த காரில் ஏறி தப்பினர். கொள்ளையர்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்ததாக துாத்துக்குடியை சேர்ந்த பேச்சிமுத்து 21, சோமசுந்தர் 24, பிருத்திவிராஜன் 28, மனோஜ் குமார் 24, கொள்ளை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய திருச்சியைச் சேர்ந்த பிரசாந்த் 30, ஆகியோரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர். இந்நிலையில் கொள்ளை சம்பவத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட காரை திருச்சியில் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.

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