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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/﻿ ஆர்.ஐ., தாசில்தார், வி.ஏ.ஓ., உட்பட 8 பேர் மீது வழக்கு

﻿ ஆர்.ஐ., தாசில்தார், வி.ஏ.ஓ., உட்பட 8 பேர் மீது வழக்கு

﻿ ஆர்.ஐ., தாசில்தார், வி.ஏ.ஓ., உட்பட 8 பேர் மீது வழக்கு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 11:53 PM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 11:53 PM

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ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: விருதுநகர் மாவட்டம் வெம்பக்கோட்டை தாலுகா அலுவலகத்தில் ரூ.1.40 லட்சம் பிடிபட்ட விவகாரத்தில் தாசில்தார், வருவாய் ஆய்வாளர், வி.ஏ.ஓ., உட்பட 8 பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

வெம்பக்கோட்டை தாலுகா அலுவலகத்தில் பட்டாசு கடைகளுக்கான தடையின்மை சான்று, பட்டா வழங்குதல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்காக லஞ்சம் பெறப்படுவதாக புகார் எழுந்தது.

இதையடுத்து ஜூலை 17 மாலை 5:00 முதல் இரவு 11:45 மணி வரை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் அங்கு சோதனை செய்தனர். இதில் ரூ.1.40 லட்சம் ரொக்கம் பிடி பட்டது.

இதையடுத்து தாசில்தார் ஆண்டாள், நில அளவை பிரிவு துணை ஆய்வாளர் விஜயகுமார், வருவாய் ஆய்வாளர் நாகராஜ், வி.ஏ.ஓ., கலைச்செல்வி, கிராம உதவியாளர் மருது பாண்டியன், தனி நபர்கள் சரவணகுமார், பாலகிருஷ்ணன், மணிகண்டன் ஆகியோர் மீது விருதுநகர் மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் 3 பிரிவுகளின் கிழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இது தொடர்பான முதல் தகவல் அறிக்கை, வாக்குமூலங்கள் உட்பட பல்வேறு ஆவணங்களை ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் முதன்மை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் போலீசார் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

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