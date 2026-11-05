/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/போலி ஆவண நில மோசடி சார்பதிவாளர் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 04, 2026 11:23 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:19 AM
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சிவகாசி: சிவகாசி அருகே தேவர்குளம் எழில் நகரை சேர்ந்தவர் பிரேமா 60. இவர் 2012 ல் இரு வேறு நபர்களிடமிருந்து அப்பகுதியில் நிலம் வாங்கினார். இந்த நிலம் இதற்கு முன்பு என். நல்லதம்பி என்பவர் பெயரில் இருந்தது.
அதே பெயருடைய மண்ணுக்கு மீண்டான் பட்டியை சேர்ந்த காளிமுத்து மகன் நல்லதம்பி என்பவர் என்.நல்லதம்பி இறந்த பின்னர் மோசடியாக தனது மகன் முனியசாமி என்பவருக்கு தான செட்டில்மென்டாக ஆவணம் ஏற்படுத்தி பதிவு செய்தார். இதனை பரிசீலிக்காமல் பத்திர பதிவு செய்த சார்பதிவாளர், ஆவண எழுத்தர், நல்லதம்பி, முனியசாமி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பிரேமா சிவகாசி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். நீதிமன்றம் உத்தரவுப்படி நான்கு பேர் மீதும் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.