/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/அடுத்தடுத்த 3 வீடுகளில் பணம், நகை கொள்ளை
UPDATED : அக் 28, 2026 09:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:15 PM
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அருப்புக்கோட்டை,:
அருப்புக்கோட்டை திருநகரத்தில் மலையரசன் வீட்டில் புகுந்து 5 ஆயிரம் ரூபாய் கொள்ளை அடித்துச் சென்றுள்ளனர். அருகில் உள்ள பெரியசாமி வீட்டில் பூட்டை உடைத்து காப்பர் கம்பிகளை திருடி சென்றுள்ளனர். கந்தசாமி என்பவரின் பூட்டிய வீட்டில் 30 ஆயிரம் ரூபாய்,6 பவுன் நகை கொள்ளை அடிக்கப்பட்டது தெரிய வந்தது. ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு மூதாட்டி வீட்டில் 23 ஆயிரம் ரூபாய் திருடிச் சென்றுள்ளனர்.தொடர் திருட்டால் மக்கள் பீதியில் உள்ளனர்.