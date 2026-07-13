தாங்க முடியாத வெப்ப அனல் மரநிழலில் ஒதுங்கும் கால்நடைகள்
தாங்க முடியாத வெப்ப அனல் மரநிழலில் ஒதுங்கும் கால்நடைகள்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:02 AM
விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டம் முழுவதும் கோடை முடிந்த பின்பும் ஜூலையில் கடுமையான வெயிலின் தாக்கம் உள்ளது. மதிய நேரங்களில் அதிகமாக காணப்படும் தாங்க முடியாத வெப்ப அனலால் மக்கள் கடும் அவதியை சந்திக்கின்றனர். மேய்ச்சலுக்கு செல்லும் கால்நடைகள் மரத்தடியில் ஒதுங்குகின்றன.
தமிழகம் முழுவதும் இந்தாண்டு மே மாதமே அக்னி நட்சத்திரம் வந்திருந்தாலும், மார்ச் முதலே கடும் வெப்பம் வீசியது. கோடை காலத்தில் அவ்வப்போது மாலை நேரமழை வெப்பத்தை தணித்தாலும், ஜூன் 15க்கு மேல் கடுமையான வெப்ப அலை வீசி வருகிறது. கோடையை காட்டிலும் தற்போது வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ளதால், மக்கள் இப்போதே கோடை மழை பெய்யாதா என எதிர்பார்க்க துவங்கி விட்டனர்.
காற்று காலம் வேறு என்பதால் வெப்ப அனலின் தாக்கமும் அதிகமாக உள்ளது. செப். மாதம் எல் நினோ தாக்கம் இருக்கும் என கூறப்பட்ட நிலையில் அதற்கு முன்பே வெயில் வாட்டி வருவது பல தரப்பு மக்களையும் வேதனைக்கு உள்ளாக்கி உள்ளது.
மதிய நேரத்தில் மக்கள் வெளியில் நடமாட முடிவதில்லை. மார்க்கெட், கடைகளுக்கு மாலை நேரங்களிலே செல்கின்றனர். பணிக்கு செல்பவர்களும் சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர். மேய்ச்சலுக்கு அழைத்து செல்லப்படும் கால்நடைகளும் தண்ணீர் கிடைக்காமலும், அலைய ஆற்றல் இன்றி மர நிழலில் ஒதுங்குகின்றன. விவசாயிகள், மக்கள் வெப்பம் தணிந்தால் தான் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்பும் என்ற நிலையில் உள்ளனர்.