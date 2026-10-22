ஸ்ரீவி., நகராட்சியில் அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்யக்கோரி தலைவர், கவுன்சிலர்கள் போராட்டம்
ஸ்ரீவி., நகராட்சியில் அதிகாரிகளை இடமாற்றம் செய்யக்கோரி தலைவர், கவுன்சிலர்கள் போராட்டம்
UPDATED : அக் 14, 2026 04:51 PM
ADDED : அக் 14, 2026 04:46 PM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் நகராட்சி கமிஷனர் குமார், நகரமைப்பு அலுவலர் வெங்கடேஷ் ஆகியோரை பணியிட மாற்றம் செய்யக்கோரி, நகராட்சி அலுவலகத்தில் தலைவர் ரவிக்கண்ணன் தலைமையில் கவுன்சிலர்கள் 5 மணி நேரம் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் நகராட்சியில்
கமிஷனருக்கும், தலைவர், தி.மு.க. கவுன்சிலர்களுக்கும் இடையே முரண்பாடான சூழல் நிலவி வருகிறது.
இந்நிலையில் நிர்வாகத்திற்கு ஒத்துழைக்காமலும், கவுன்சிலர்கள் சுட்டிக்காட்டும் கோரிக்கைகள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்காமலும், முடிந்த பணிகளுக்கு ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணம் வழங்காமல் நகராட்சி கமிஷனர் குமார், நகர அமைப்பு அலுவலர் வெங்கடேஷ் செயல்படுவதாக கவுன்சிலர்கள் குற்றச்சாட்டு எழுப்பி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் நேற்று கவுன்சில் கூட்டம் சேர்மன் ரவிகண்ணன் தலைமையில் நடந்தது. இதில் கமிஷனர் குமார் பங்கேற்கவில்லை. இதனால் கோபம் அடைந்த கவுன்சிலர்கள் அதிகாரிகள் மீது கண்டன தீர்மானம் நிறைவேற்றி, உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
காலை 10:30 மணிக்கு துவங்கிய உள்ளிருப்பு போராட்டம் மதியம் 3:00 மணி வரை நடந்தது.
தகவலறிந்த திருநெல்வேலி நகராட்சி நிர்வாக மண்டல இயக்குனர் அலுவலக
பொறியாளர் ராமசாமி, மதியம் 1:30 மணிக்கு நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு வந்து தலைவர், கவுன்சிலர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி குற்றச்சாட்டுகளை கேட்டறிந்தார். பின்னர் இதுகுறித்து மேல் அதிகாரிகள் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதி அளித்தார்.