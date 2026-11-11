சிறுத்தை நடமாட்டம் வனத்துறை கண்காணிப்பு

UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:18 AM
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார்: விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் அருகே குன்னுார் பீட் வனப்பகுதியில் சிறுத்தை நடமாட்டம் இருப்பதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில் வனத்துறையினர் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரப் பகுதியில் சமீப காலமாக மான்கள், காட்டுப்பன்றிகள் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. காட்டுப்பன்றிகள் விவசாய நிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்துவதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
சில நாட்களுக்கு முன் கிருஷ்ணன் கோவில் அருகே குன்னுார் பீட் வனப்பகுதியில் மலையடிவாரத்தை ஒட்டி உள்ள விவசாய நிலங்களில் சிறுத்தையின் நடமாட்டம் காணப்பட்டதாக விவசாயிகள் வனத்துறைக்கு தகவலளித்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு வந்து வனத்துறையினர் தேடிய போது சிறுத்தை நடமாட்டம் தென்படவில்லை. இருந்தபோதிலும் மலையடிவார பகுதியில் கண்காணிப்பு பணி தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக வனச்சரகர் சரண்ராஜ் தெரிவித்தார்.