கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர்கள் போராட்டம் அறிவிப்பு: அக். 28ல் மாவட்ட தலைநகரங்களில் தர்ணா
கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர்கள் போராட்டம் அறிவிப்பு: அக். 28ல் மாவட்ட தலைநகரங்களில் தர்ணா
UPDATED : அக் 22, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:06 PM
விருதுநகர்: மத்திய கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி, அக்.28ல் மாவட்ட தலைநகரங்களில் தர்ணா போராட்டம் நடத்தப்படும் என தமிழ்நாடு கூட்டுறவு வங்கி ஊழியர் சங்க மாநில பொதுச்செயலாளர் வைரப்பன் தெரிவித்தார்.
அவரது அறிக்கை: 2009ல் மாற்றியமைக்கப்பட்ட பணியாளர் எண்ணிக்கை நிர்ணயம், 17 ஆண்டுகளாகத் திருத்தப்படவில்லை. இதற்கிடையே 200க்கும் மேற்பட்ட புதிய கிளைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளதுடன், பல்வேறு கடன் திட்டங்களால் ஊழியர்களின் பணிச்சுமையும் அதிகரித்துள்ளது. எனவே பணியாளர் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும்.
வங்கிகளில் காலியாக உள்ள 400 உதவி மேலாளர் பணியிடங்களைப் பதவி உயர்வு மூலம் நிரப்ப வேண்டும். வங்கி தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகள் நியமனத்தில் ரிசர்வ் வங்கி, நபார்டு வங்கி வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்ற வேண்டும். பணியாளர் நியமனங்களை ஐ.பி.பி.எஸ்., மூலம் வெளிப்படையாக நடத்த வேண்டும்.
ஊதிய உயர்வு பேச்சுவார்த்தையை துவங்குவது, கல்விச் சலுகைகளை மாநிலம் முழுவதும் ஒரே மாதிரியாக வழங்குவது, ஊதிய முரண்பாடுகளை களைவது, ஓய்வூதியப் பலன்களை வழங்குவது, ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு மாதம் ரூ.10,000 கருணை ஊதியம் வழங்குவது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். இந்த கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அக். 28ல் மாவட்ட தலைநகரங்களில் தர்ணா போராட்டம் நடத்தப்படும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.