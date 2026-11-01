தென்னைக்கு இயற்கை உரங்கள், கரும்பு நிலுவை தொகை வேண்டும்: குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் குமுறல்
தென்னைக்கு இயற்கை உரங்கள், கரும்பு நிலுவை தொகை வேண்டும்: குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் குமுறல்
UPDATED : அக் 30, 2026 05:50 PM
ADDED : அக் 30, 2026 05:48 PM
விருதுநகர்: தென்னைக்கு இயற்கை உரங்கள் வேண்டும், கரும்பு நிலுவைத் தொகை விரைந்து வழங்க வேண்டும் என விருதுநகரில் நடந்த குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
விருதுநகரில் விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் ஷரண்யா அறி தலைமை வகித்தார். டி.ஆர்.ஓ., சசிகலா, வேளாண் இணை இயக்குனர் மோகன்தாஸ் சவுமியன், நேர்முக உதவியாளர் அம்சவேணி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் நடந்த விவாதம்:
ராமச்சந்திரராஜா, ராஜபாளையம்: தரணி சரக்கரை ஆலை நிலுவை தொகை பாதி தான் தரப்பட்டுள்ளது. மீதியை விரைந்து தர வேண்டும்.
ஷரண்யா அறி, கலெக்டர்: தரணி சர்க்கரை ஆலையில் இருந்து 2018–-19ம் ஆண்டுக்கான கரும்பு நிலுவைத்தொகை வழங்குவது குறித்து ஆலை நிர்வாகத்துடன் கலந்தாலோசித்து விரைவில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
அம்மையப்பன், சேத்துார்: எங்கள் ஊர் கண்மாய் நீர்வரத்து கால்வாய்களை சரி செய்ய வேண்டும்.
சிவசாமி, காரியாபட்டி: வடகிழக்குப் பருவமழை பெய்து வருகிறது. நெல் விதைகள் போதுமான கையிருப்பு உள்ளதா. அதிக மகசூல் தரும் ஸ்ரீநெல் வேண்டும்.மோகன்தாஸ் சவுமியன், வேளாண் இணை இயக்குனர்: தற்போது வரை 22 டன் நெல் விதைகள் கையிருப்பு உள்ளது. ஸ்ரீநெல் வேண்டுமென அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பி பெற்றுத் தரப்படும்.ராஜேந்திரன், விருதுநகர்: விவசாய நிலங்களுக்குள் தண்ணீர் கொண்டு போக பிளாஸ்டிக் குழாய்கள் மானிய விலையில் வழங்க வேண்டும்.
ஞானகுரு, மம்சாபுரம்: விலாங்கன் ஊருணி ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளது. சென்னை உயர்நீதிமன்ற ஆணையில் இதன் ஆக்கிரமிப்பை 4 மாத காலத்திற்குள் அகற்றி ஊருணியை பழைய நிலைக்கு கொண்டு வர குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் நீதிமன்ற ஆணையை செயல்படுத்த எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் உள்ளனர்.
50 வருட மரங்கள் தான் ஆக்கிரமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளதால் அதை பசுமை தீர்ப்பாயத்திடம் அனுமதி பெற்று தான் அகற்ற முடியும் என அதிகாரிகள் கூறினர். உடனடியாக, அந்த இடத்தை அரசு கையகப்படுத்தியாவது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மற்ற விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
தென்மேற்கு பருவ மழை போதிய அளவு பெய்யவில்லை. வடகிழக்குப் பருவ மழையால் ஏராளமான கண்மாய்களில் 5 முதல் 10 சதவீதம் மட்டுமே தண்ணீர் உள்ளது. எனவே வறட்சி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டுமென பல விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
விஜயமுருகன், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம்: தென்னை விவசாயிகள், தோட்டக் கலை பயிர் செய்யும் விவசாயிகளுக்கு இயற்கை உரங்களை மானியமாக வழங்க வேண்டும். கூட்டுறவு சங்கங்களில் பயிர்கடன் தர மறுக்கின்றனர். வருவாய்த்துறையினர் அடங்கல் தருவதில்லை.
அம்சவேணி, நேர்முக உதவியாளர்: தென்னை டானிக்கை மரத்தைச் சுற்றி ஊற்றினால் பூச்சிகள் அழியும். நல்ல மகசூல் கிடைக்கும். மேலும், மண்புழு உரம் தயாரிக்க செட் அமைத்து ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும்.
அப்போது குறுக்கிட்ட பல விவசாயிகள் 4 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து கேட்டு வருகிறோம் தென்னை டானிக் தரவே இல்லை எனப் புகார் தெரிவித்தனர்.
ஷரண்யா அறி, கலெக்டர்: கூட்டுறவு சங்கங்கள் பற்றிய புகார்களை விவசாயிகள் எழுத்துப் பூர்வமாக தெரிவியுங்கள். நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.முருகன், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம்: விவசாயிகளின் மோட்டார், ஸ்டாட்டர், வயர்கள் ஆகியவற்றை கொள்ளையர்கள் திருடிச் சென்று விட்டனர். மாவட்டம் முழுவதும் இது பற்றி புகார் அளித்தால் போலீசார் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை.
ராம் பாண்டியன், தென் மாவட்ட விவசாயிகள் சங்கம்: குண்டாறு கவுண்டநதி தெற்காறு வழித்தடத்தில் மாவட்ட எல்லை பகுதியில் உள்ள சீமை கருவேல் மரங்களை அகற்ற வேண்டும்.
ஷரண்யா அறி, கலெக்டர்: இன்று மாலையில் நடைபெறும் கூட்டத்தில் விவாதித்து முன் வரும் தொண்டு நிறுவனங்களை செய்ய 2 மாதங்களில் ஏற்பாடு செய்கிறேன்.இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது.