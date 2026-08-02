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﻿ அரசு டாக்டர்களின் சொத்து விபரங்கள் சேகரிப்பு

﻿ அரசு டாக்டர்களின் சொத்து விபரங்கள் சேகரிப்பு

ADDED : ஆக 02, 2026 01:11 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:11 AM

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விருதுநகர்: அரசு டாக்டர்கள் பணிக்கு சேர்ந்த நாள் முதல் தற்போது வரை வாங்கிய சொத்துக்களின் விபரங்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருப்புக்குழி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தின் முன்னாள் மருத்துவ அதிகாரியான டாக்டர் சிவராம் திலகர், அவரது குடும்பத்தினர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சொத்து குவிப்பு வழக்கு பதிவு செய்தனர். இதையடுத்து அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் டாக்டர்களின் சொத்து விபரங்களை சேகரிக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டது.

இதன் அடிப்படையில் சம்பந்தப்பட்டவர் அரசு டாக்டராக பணியில் சேர்ந்தபோது இருந்த சொத்து மதிப்பு, தற்போதுள்ள சொத்து மதிப்பு, குடும்ப உறுப்பினர்களின் சொத்து விபரங்கள் என அனைத்தையும் தாக்கல் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டது. இதற்கான பணியில் டாக்டர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இதேபோல் ஆண்டுதோறும் அவர்களின் சொத்து விபரங்களை பெறவும், தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. புதிதாக வாகனங்கள் வாங்குவதற்கும், வங்கி கடன் மூலம் வாகனம் வாங்கினாலும் முன் அனுமதி பெற வேண்டும் என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கை டாக்டர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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