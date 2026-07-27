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/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/﻿ கலெக்டர் அலுவலக பால பணிகள் நவம்பர் மாதம் நிறைவடையும் நகாய் தகவல்

﻿ கலெக்டர் அலுவலக பால பணிகள் நவம்பர் மாதம் நிறைவடையும் நகாய் தகவல்

﻿ கலெக்டர் அலுவலக பால பணிகள் நவம்பர் மாதம் நிறைவடையும் நகாய் தகவல்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:00 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:00 AM

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விருதுநகர்: விருதுநகர் கலெக்டர் அலுவலகம் முன் நடந்து வரும் நான்கு வழிச்சாலை பாலப்பணிகள் 2025 ஜன.ல் துவங்கிய பணிகள் நவம்பர் மாதம் நிறைவடையும் என' நகாய்' தெரிவித்துள்ளது.

விருதுநகர் கலெக்டர் அலுவலகம் முன் செல்லும் நான்கு வழிச்சாலையை கடக்க பலரும் திண்டாடி வந்தனர். இப்பகுதியில் மேம்பாலம் அமைக்க வேண்டும் என தொடர் கோரிக்கைகள் வலுத்து வந்தன. இதையடுத்து 2025 ஜன. ல் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் பணிகளை துவக்கியது. மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில் துவங்கி, கே.வி.எஸ்., ஆங்கிலப்பள்ளி வரை பாலம் அமைகிறது. ஓராண்டுக்குள் முடியும் என துவங்கியப்பணிகள் அதை கடந்தும் தொடர்கிறது.

இந்நிலையில் தற்போது ஒரு பக்கம் வரையிலும் மண்ணை நன்றாக மெத்தி உள்ளனர். மறு பக்கத்தில் விரைவில் பணிகள் துவங்க உள்ளது. தாமதம் செய்யாது பணிகளை விரைந்து துவக்க வேண்டும் என பலர் கோரிக்கை வைத்து வந்த நிலையில், தற்போது பணிகள் சூடுபிடித்துள்ளன. நகாய் அதிகாரிகள் கூறுகையில், இன்னும் நவம்பர் மாதம் பணிகள் முடித்து விரைவில் பாலம் செயல்பாட்டிற்கு வரும், என்றனர்.

பாலப்பணிகளால் இருபக்க சர்வீஸ் ரோடும் அதிகளவில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. மக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர். இருப்பினும் விரைந்து பயன்பாட்டிற்கு வரும் பட்சத்தில் நான்கு வழிச்சாலையை எளிதில் கடப்பர்.

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