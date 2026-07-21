/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/கூட்டமைப்பு துவக்க விழா
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:11 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:03 PM
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சாத்துார்:நேஷனல் பொறியியல் கல்லுாரியில் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் தரவு அறிவியல் பொறியியல் துறையின் கூட்டமைப்பு துவக்க விழா நடந்தது.
பெங்களூரு மிஸ்ட்ரல் சொல்யூஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் உட்பொதி மென்பொருள் தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்பு நிபுணர் வி. அனிஷ் கூட்டமைப்பை துவக்கி வைத்தார்.
மாணவர் நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டனர்.80க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் ,பேராசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.