/உள்ளூர் செய்திகள்/விருதுநகர்/விழிப்புணர்வு வாரம்
UPDATED : நவ 04, 2026 08:04 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:00 PM
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விழிப்புணர்வு வாரம்
சாத்துார்: கோவில்பட்டி நேஷனல் பொறியியல் கல்லுாரியில் விஜிலன்ஸ் விழிப்புணர்வு வாரத்தை முன்னிட்டு விவாத நிகழ்ச்சி நடந்தது.
துாத்துக்குடி பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து கல்லுாரி நாட்டு நலப்பணித்திட்டம் சார்பில் அக்.31 ல் நேர்மையே வளமை, அறநெறி சார்ந்த பொறுப்புகள் என்ற தலைப்பில் விவாத போட்டி நடந்தது.
20 கல்லுாரி மாணவர்கள் விவாதத்தில் பேசினர். முதல் நான்கு இடங்களை பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் , சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டது. துாத்துக்குடி பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்தின் துணை மேலாளர் கார்த்திக், பொறியாளர்கள் பிரசாந்த், பி. எஸ். பி. தேஜா ஆகியோர் பரிசுகள் வழங்கினர்..