மரங்களை காப்பதில் அக்கறை, பசுமையான சூழல்--- குடியிருப்புகளில் குளுமை
மரங்களை காப்பதில் அக்கறை, பசுமையான சூழல்--- குடியிருப்புகளில் குளுமை
ADDED : ஆக 02, 2026 11:34 PM
நாம் சுவாசிக்கும் விலை மதிப்பற்ற பிராண வாயுவை இலவசமாக தருவது மரங்களே. இயற்கை படைத்த உயிர்களில் மனித வாழ்க்கைக்கு பொக்கிஷமாக உள்ள மரங்களின் அவசியத்தை உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும்.
ஆனால் அதற்கு மாறாக இதுவும் ஒரு இயற்கை வளம் என வெட்டி அதனை அனுபவித்து வருகிறோம்.
நாம் வெளியிடும் கார்பன் டை ஆக்சைடை உறிஞ்சி உயிர் வாழ தேவையான ஆக்சிஜனை தருவதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது மரங்களே.
எனவே எதிர்கால சந்ததியினர் வாழ எதிர்பார்ப்பின்றி வளரும் இயற்கை வளமான மரங்களை முடிந்த அளவு சிதைக்காமல் விட்டு செல்வதே நமது முக்கிய கடமையாகும்.
தொழிற்சாலைகள் வளர்ச்சி குடியிருப்புகளுக்காகவும், சாலை பணிகளுக்காகவும் விவசாய நிலங்கள் பெருக்கம் போன்றவற்றின் எதிர்வினை என்பது மரங்கள், காடுகள் அழிப்பாக மாறி வருகிறது.
இதனால் அதிக மழை, வறட்சி, தண்ணீர் தட்டுப்பாடு என பல்வேறு சூழலில் மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
இப்பிரச்னைகளில் இருந்து நம்மால் சுலபமான தீர்வாக இருந்து வருவது மரக்கன்றுகளை நடுவது ஒன்றுதான்.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டிய விவசாய பூமியாக இருந்த ராஜபாளையம் பசுமையான சூழல் மாறி குடியிருப்பு மற்றும் தொழிற்சாலைகளாக மாறி வருகிறது.
இதிலிருந்து வாய்ப்புள்ள இடங்களில் மரங்களை வளர்ப்பதுடன் அவற்றை அழிவிலிருந்து காக்க 'பகிர்வு' உள்ளிட்ட சமூக அமைப்பினர் இயற்கைக்கான தொண்டாக செய்து வருகின்றனர்.
ஆர்வமுள்ள இளைஞர்கள், நண்பர்கள், பள்ளி மாணவர்கள் சிறுவர்களை ஊக்கப்படுத்தி அவரவர் குடியிருப்பு பகுதியில் மரக்கன்றுகளை வளர்த்து பசுமையாக்கும் பணிகளை செய்து வருகின்றனர்.
அழிவிலிருந்து காக்கிறோம் செல்வகுமார், நிறுவனர், பகிர்வு அறக்கட்டளை: மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்ப்பது ஒரு பக்கம் என்பதுடன் ஏற்கனவே உள்ள மரங்களில் ஆணி அடித்து, இரும்பு கம்பி, பெயர் பலகைகளை வைத்து இறுக்குவதால் அதன் ஆயுள் பாதிப்பதுடன் விரைவில் பட்டு போக காரணமாகிறது.
இதற்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதுடன் வருடம் ஒரு முறை நண்பர்களுடன் ஆணிகளை அகற்றியும் விதிமீறலை கண்காணித்து அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வது மூலம் மரங்களை அழிவிலிருந்து காக்கிறோம்.
தொடர் விழிப்புணர்வு விஜயராணி மீனாட்சி, அறக்கட்டளை நிர்வாகி: பள்ளி மாணவர்கள் மரக்கன்றுகளை நட்டு பராமரிப்பதுடன் இயற்கை சூழலோடு படிப்பதிலும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.
அறக்கட்டளை உறுப்பினர்களின் உதவியுடன் நண்பர்களின் பிறந்தநாள், திருமண நிகழ்வுகள், தலைவர்களின் நினைவு நாள், பள்ளி விழாக்களில் மரக்கன்றுகளை நடுவதன் அவசியம் குறித்து விளக்கிச் சொல்வதுடன் ஆர்வமுள்ள மாணவர்களுக்கு அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் உபயோகப்படும் வகையிலான மரக்கன்றுகளை கொடுத்து இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் பணிகளில் ஒருங்கிணைப்பு பாலமாக செயல்படு கிறோம்.