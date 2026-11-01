நடைபாதைகளை மறைத்து கூம்பு வடிவ தடுப்புகள். அவதியில் மக்கள்
நடைபாதைகளை மறைத்து கூம்பு வடிவ தடுப்புகள். அவதியில் மக்கள்
UPDATED : அக் 31, 2026 05:18 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:14 PM
அருப்புக்கோட்டை: அருப்புக்கோட்டையில் கடைக்காரர்கள் தங்கள் கடைகளுக்கு முன்பு நடைபாதைகளை ஆக்கிரமித்து கூம்பு வடிவ தடுப்புகளை வைத்துள்ளதால் மக்கள் நடக்க முடியாமல் அவதிப்படுகின்றனர்.
அருப்புக்கோட்டையில் ரோடுகள் அமைத்து 20 ஆண்டுகளை கடந்த நிலையில், ரோடுகள் சேலமடைந்தும், கிடங்காகவும் போக்குவரத்திற்கு லாயக்கற்றதாக உள்ளது. ரோடும் குறுகலாக உள்ளது. இருபுறமும் உள்ள நடைபாதைகள் கடைக்காரர்களின் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளது. அருப்புக்கோட்டை மக்களுக்கு ரோடுகளின். இருபுறமும் நடைபாதை இருப்பது என்பதே தெரியாத அளவிற்கு ஆக்கிரமிப்பின் உச்சத்தில் உள்ளது.
தற்போது, கடைக்காரர்கள் தங்கள் கடைக்கு முன்பு ரோடு வரை கூம்பு வடிவ தடுப்புகளை அமைத்து அதில் கயிறு கட்டி உள்ளனர். இதனால் முற்றிலும் மக்கள் நடைபாதைகளை நான் பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ரோட்டில் தான் நடந்து செல்ல வேண்டி உள்ளது. தீபாவளி பண்டிகை காலம் என்பதால் கிராம மக்கள் அதிக அளவில் நகருக்குள் வந்து செல்கின்றனர். இதனால் போக்குவரத்து நெரிசலால் நகர் சிக்கித் தவிக்கிறது.
டிராபிக் போலீசார், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டிய நகராட்சியின் நகர அமைப்பு பிரிவு, நெடுஞ்சாலை துறை அலட்சியமாகவும் மெத்தனமாகவும் உள்ளனர்.கலெக்டர் நடைபாதைகளை ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்களை அகற்ற உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.