சிவகாசி சுற்றுச்சாலை திட்டத்தில் இரண்டாம் கட்டத்தில் 29 பாலங்கள் கட்டும் பணி நிறைவு ரோடு போடும் பணி 60 சதவீதம்
சிவகாசி சுற்றுச்சாலை திட்டத்தில் இரண்டாம் கட்டத்தில் 29 பாலங்கள் கட்டும் பணி நிறைவு ரோடு போடும் பணி 60 சதவீதம்
ADDED : ஆக 14, 2026 05:01 PM
சிவகாசி, ஆக. 15 -
சிவகாசி சுற்றுச்சாலை திட்டத்தில் ரூ.58 கோடியில் 2 ம் கட்ட பணியில் 29 பாலங்கள் பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில் ரோடு அமைக்கும் பணியும் 60 சதவீதம் முடிந்துள்ளது.
சிவகாசி நகரில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார் - சிவகாசி, எரிச்சநத்தம் - சிவகாசி, சிவகாசி - கன்னிசேரி, விருதுநகர் - சிவகாசி, சாத்துார் - சிவகாசி - கழுகுமலை, சிவகாசி - ஆலங்குளம், சிவகாசி - வெம்பக்கோட்டை ஆகிய ரோடுகளை இணைத்து 33.52 கிலோ மீட்டர் துாரத்திற்கு சுற்றுச்சாலை பணிக்கு ஈஞ்சார், வடபட்டி, நமஸ்கரித்தான்பட்டி, ஆனையூர், கொங்கலாபுரம், திருத்தங்கல், கீழத்திருத்தங்கல், வெற்றிலையூரணி, நாரணாபுரம், அனுப்பன்குளம் ஆகிய 10 வருவாய் கிராமங்களை சேர்ந்த 82 நில உரிமையாளர்களிடம் இருந்து 132.8 ஹெக்டேர் பட்டா நிலம், அரசு நிலம் 14.6 ஹெக்டேர் என 147.4 ஹெக்டேர் நிலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது.
சுற்றுச்சாலை பணிகளை 3 பிரிவுகளாக மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டு, முதற்கட்டமாக ரூ.120 கோடியில் பூவநாதபுரம் விலக்கு முதல் வடமலாபுரம் வரை 10.5 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு ரோடு அமைக்கும் பணிகள் முடிந்துவிட்டது. இரண்டாம் கட்டமாக விஸ்வநத்தம் - வெங்கடாச்சலபுரம் , சாத்துார் - சிவகாசி - கழுகுமலை சாலை, சிவகாசி - ஆலங்குளம் ரோடுகளை இணைக்கும் வகையில் 6.7 கிலோ மீட்டர் துாரத்திற்கு சுற்றுச்சாலை அமைக்க ரூ.58.5 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
இந்த ரோட்டில் அமைய உள்ள 29 குறுக்கு பாலங்களில் அனைத்தும் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ரோடு அமைக்கும் பணியும் தீவிரமாக நடந்து 60 சதவீதம் முடிந்துள்ளது.
அதிகாரிகள் கூறுகையில், இப்பணிகள் திட்டமிட்ட காலத்திற்குள் முடிந்துவிடும். பயன்பாட்டிற்கு வந்த பின்னர் ஸ்ரீவில்லிபுத்துார், விருதுநகர், சாத்துார் ரோடுகளில் வரும் வாகனங்கள் சிவகாசி நகருக்குள் வரமால் செல்ல முடியும் என்பதால் நகரில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறையும், என்றனர்.