ஆமை வேகத்தில் ரயில்வே பால பணிகள்: பீம்களை அமைக்கும் பணி துவக்கம்
ஆமை வேகத்தில் ரயில்வே பால பணிகள்: பீம்களை அமைக்கும் பணி துவக்கம்
UPDATED : நவ 17, 2026 03:06 AM
ADDED : நவ 16, 2026 07:31 PM
விருதுநகர்: விருதுநகர் நான்கு வழிச்சாலையில் மருத்துவக்கல்லுாரி அருகே ரயில்வே பாலம் கட்டுவதற்கான அளவீட்டுப் பணிகள் ஓராண்டுக்கு முன் துவங்கிய நிலையில், ஆமைவேகத்தில் நடந்து வந்த பணிகளால் தற்போது தான் பீம் அமைக்கும் பணிகளே துவங்கி உள்ளது.
விருதுநகர் - சாத்துார் நான்குவழிச்சாலையில் மருத்துவக் கல்லுாரி அருகே விருதுநகர்- சிவகாசி வழித்தடத்தில் ரயில்வே பாலம் உள்ளது. 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட இந்த பாலம், நான்கு வழிச்சாலை ஆக விரிவாக்கம் செய்யப்படும் போது இதன் அருகே சாத்துார் - விருதுநகர் சாலையில் புதிய, உயரமான ரயில்வே பாலம் அமைக்கப்பட்டது. 4 ஆண்டுகளுக்கு முன் விருதுநகர் - செங்கோட்டை ரயில் பாதை மின்மயமாக்கப்பட்டது. இதையடுத்து இந்த வழித்தடத்தில் மின் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
ஆனால் விருதுநகர் மருத்துவக் கல்லுாரி அருகே விருதுநகர்- சாத்துார் நான்குவழிச் சாலையில் கட்டப்பட்டிருந்த பாலம் உயரம் குறைவாக உள்ளதால் அதன் வழியாக உயர் மின் அழுத்த வயர்களைக் கொண்டு செல்ல முயலவில்லை. இதனால் தரையில் பதித்து மின் கம்பிகள் அடுத்த பகுதிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளன. அதோடு இப்பாலத்தை கடக்கும் போது ரயில் என்ஜின் மேல் பகுதியில் உள்ள மின் கம்பி இறக்கப்பட்டு விடும். இதனால் இப்பகுதியில் கூடுதல் உயரத்துடன் புதிதாக ரயில்வே பாலம் அமைக்க ரயில்வே நிர்வாகம் திட்டமிட்டு அதற்கான பணிகள் 2025 அக். ல் துவங்கப்பட்டன. சாத்துார் - விருதுநகர் நான்குவழிச்சாலையில் உள்ளதைப் போன்று கூடுதல் உயரத்துடன் பழைய பாலம் இடிக்கப்பட்டு புதிதாக கட்டப்பட உள்ளது.
ரயில்வே பாலத்தின் இரு புறமும் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் மேம்பாலத்திற்கான மண்ணை மெத்தி போட்டுள்ளனர். 2025 நவ. ல் மூன்று மாதங்களில் பாலம் கட்டுமானப் பணிகள் துவங்கும் என ரயில்வே, தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்த நிலையில், ஆமை வேகத்தில் மிக மந்தமாக பணிகள் நடந்தன. தற்போது துாண் பீம்கள் அமைக்க தோண்டும் பணி நடந்து வருகிறது.